المركز الوطني للمناصحة يحسم صدارة «الثانية» في كأس منصور بن زايد



حسم المركز الوطني للمناصحة صدارة المجموعة الثانية في ختام مباريات الدور الأول للمجموعة بكأس منصور بن زايد لكرة القدم، ليتأهل عن جدارة واستحقاق إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

وتقام بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم في نسختها الثالثة عشرة بملاعب فندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة 16 فريقاً، بتنظيم اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية.



وحجز فريقا المركز الوطني للمناصحة ومكتب الشؤون القانونية مقعديهما في ربع النهائي بعدما حلا في المركزين الأول والثاني عن المجموعة الثانية، حيث حسم المركز الوطني للمناصحة الصدارة برصيد 5 نقاط بعد تعادله في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات مع فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 1-1.



وانتهت المواجهة الثانية في المجموعة التي جمعت بين فريقي مكتب الشؤون القانونية ومكتب الأمين العام بالنتيجة نفسها بالتعادل الإيجابي 1-1، ليحسم مكتب الشؤون القانونية الوصافة برصيد 4 نقاط، في حين ودع البطولة من الدور الأول مكتب الأمين العام برصيد 3 نقاط وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية متذيلاً المجموعة برصيد نقطتين.



وتتحدد هوية المتأهلين عن المجموعة الثالثة، اليوم الثلاثاء، حيث تقام مباراتان في الجولة الثالثة، ويلتقي فريق مدارس الإمارات الوطنية مع فريق قطاع الخدمات المساندة، في حين تجمع المواجهة الثانية فريق قطاع الشؤون المالية والمشتريات بفريق مكتب التنسيق المجتمعي.