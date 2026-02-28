كأس منصور بن زايد لكرة القدم تدخل مرحلة الحسم.. وختام بطولة البلاي ستيشن



تدخل بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم التي تقام في نسختها الثالثة عشرة بملاعب قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، مرحلة الحسم مع انطلاق مباريات الجولة الثالثة في دور المجموعات، والتي ستكشف عن الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي.



وتبدأ مباريات الجولة الثالثة بمواجهتين في المجموعة الأولى، إذ يلتقي دائرة القضاء مع مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي، فيما يواجه فريق نادي مدينة أبوظبي للغولف نظيره قطاع المشاريع الهندسية والفنية.



وتحمل مواجهات الجولة الثالثة أهمية كبيرة في تحديد ملامح التأهل، في ظل تقارب النقاط واحتدام المنافسة داخل المجموعات، ما ينذر بمزيد من الإثارة في المرحلة المقبلة.



وتؤكد البطولة التي تقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، استمرارها كمنصة رياضية مؤسسية رائدة تجمع بين التنافس القوي والتنظيم الاحترافي، في أجواء تعكس روح الرياضة وقيمها المجتمعية.



وكانت مباريات الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الرابعة، أسفرت عن تعادلين، حيث اتسمت المواجهات بالندية والتقارب في ظل احتدام الصراع على بطاقتي التأهل.



وانتهت المواجهة الأولى التي جمعت بين فريقي مكتب البعثات الدراسية ومكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء بالتعادل الإيجابي 1 ـ 1، فيما انتهت المواجهة الثانية التي جمعت بين مكتب شؤون المواطنين والمجتمع والأرشيف والمكتبة الوطنية بالتعادل السلبي 0 ـ 0.



من ناحية أخرى، توج سعيد طارق الحبسي بطلاً كأس البلاي ستيشن التي أقيمت لأول مرة على هامش بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، إذ اختتمت منافسات كأس البلاي ستيشن بعدما شهدت مشاركة واسعة في أجواء تنافسية عكست نجاح الفعالية الرقمية في استقطاب الشباب وإثراء البرنامج المصاحب للبطولة.



وحاز ذياب فهد إسماعيل البلوشي في المركز الثاني، فيما حل خالد محمد ناصر الحوسني وأحمد محمد مصطفى في المركزين الثالث والثالث مكرر.



وجاء تنظيم كأس البلاي ستيشن ضمن بطولة منصور بن زايد لكرة القدم، بالتزامن مع «عام الأسرة»، وبمشاركة أكثر من 50 لاعباً من أبناء موظفي وموظفات ديوان الرئاسة؛ وذلك ضمن رؤية البطولة لتوسيع نطاق الفعاليات ودمج الرياضة الميدانية بالأنشطة الرقمية، بما يعزز التفاعل المجتمعي ويواكب الاهتمام المتنامي بالرياضات الإلكترونية.