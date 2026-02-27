كأس منصور بن زايد.. التعادلات تشعل صراع التأهل في المجموعة الثالثة



حسم التعادل مواجهتي الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026، التي تقام في نسختها الثالثة عشرة، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وبتنظيم اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية.



وتعادل فريقا مكتب التنسيق المجتمعي وقطاع الخدمات المساندة 1-1 في مواجهة اتسمت بالإيقاع السريع منذ الدقائق الأولى، حيث نجح مكتب التنسيق المجتمعي في افتتاح التسجيل مبكراً عبر حسام سلامة، في الدقيقة التاسعة، مستفيداً من انطلاقة هجومية منظمة أربكت دفاعات المنافس.



وفي الشوط الثاني، كثف قطاع الخدمات المساندة ضغطه بحثاً عن العودة، وارتفع نسق المباراة مع تبادل المحاولات بين الطرفين، قبل أن يتحصل القطاع على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة ترجمها أبوبكر مسعود بنجاح إلى هدف التعادل، ليحسم اللقاء بتقاسم النقاط.



كما تعادل بنفس النتيجة فريقا مدارس الإمارات الوطنية وقطاع الشؤون المالية والمشتريات، إذ تقدم قطاع الشؤون المالية مبكراً في الدقيقة السادسة، قبل أن يعادل مدارس الإمارات الوطنية النتيجة في الشوط الثاني، وشهد اللقاء حالة طرد في الدقائق الأخيرة، ما زاد من حدة التنافس حتى صافرة النهاية.



وأبقت نتائج الجولة الثانية كل الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها في سباق التأهل إلى الدور التالي، في ظل تقارب النقاط والمستويات بين الفرق الأربعة.



وتتواصل منافسات البطولة مساء الجمعة بإقامة مواجهتين في المجموعة الرابعة، حيث يلتقي مكتب البعثات الدراسية مع مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، فيما يواجه مكتب شؤون المواطنين والمجتمع فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية.