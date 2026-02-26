انطلاق النسخة الرابعة عشرة من بطولة الفرجان الرمضانية في رأس الخيمة



انطلقت بطولة الفرجان الرمضانية لكرة القدم في دورتها الرابعة عشرة، التي تنظمها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية على ملعبها في رأس الخيمة، وسط حضور جماهيري لافت وأجواء رمضانية حافلة بالحماس والتشجيع، عكست المكانة المتنامية التي تحظى بها البطولة كإحدى أبرز الفعاليات الرياضية المجتمعية خلال الشهر الفضيل.



وشهد حفل الافتتاح إقامة مباراتين اتسمتا بالإثارة والندية، حيث جمعت المواجهة الأولى فريق «فالكون» مع فريق «إي إي إنرجي»، وانتهت بفوز فالكون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء حافل بالتقلبات ظل مفتوحاً على جميع الاحتمالات حتى الدقائق الأخيرة.



وفي المباراة الثانية، التقى فريق «الجالية السورية» مع فريق «ذا نورث مِن»، وأسفرت المواجهة عن فوز «ذا نورث مِن» بهدفين مقابل هدف، ضمن مباراة شهدت مستوى فنياً متقدماً وأداءً تنافسياً عكس جاهزية الفرق المشاركة ورغبتها في المنافسة على اللقب.



وأدار المباراتين الحكم حمدان الكمالي، مسهماً في خروج اللقاءين بصورة تنظيمية منضبطة، عززت من جودة المنافسات وأكدت المستوى الاحترافي الذي وصلت إليه البطولة على الصعيدين التنظيمي والتحكيمي.



وتقام منافسات البطولة بواقع مباراتين يومياً عقب صلاة التراويح مباشرة، ضمن برنامج رياضي منظم يستمر حتى التاسع عشر من شهر رمضان المبارك، وسط توقعات بتصاعد وتيرة المنافسة مع اقتراب الأدوار الحاسمة.



وأكد سالم حسن النعيمي، مدير البطولة، أن النسخة الرابعة عشرة تمثل امتداداً لرؤية مؤسسية تهدف إلى ترسيخ مفهوم الرياضة المجتمعية باعتبارها إحدى أدوات تعزيز التلاحم الوطني، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة حرصت على رفع مستوى الجاهزية التنظيمية والفنية بما يواكب تطلعات المجتمع ويعكس المكانة التي وصلت إليها البطولة بوصفها علامة رياضية رمضانية مميزة في إمارة رأس الخيمة.



وأشار إلى أن البطولة تشكل منصة لتعزيز القيم الإيجابية بين الشباب، وترسيخ روح الانتماء والعمل الجماعي، إلى جانب دعم الأنشطة التي تسهم في تعزيز الترابط الأسري والمجتمعي خلال شهر رمضان، مؤكداً أن الإقبال الجماهيري الكبير في اليوم الأول يعكس الثقة المجتمعية المتنامية بالبطولة واستمرارية نجاحها عاماً بعد آخر.



وتضم اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة خلف سالم إسماعيل بن عنبر، كلاً من بدر البدري رئيس لجنة الحكام، وأحمد محمد تيم وبدر جار الله منسقي البطولة، ومحمد أبو العزم ممثلاً للجنة الإعلامية، وأحمد الرفاعي معلقاً رياضياً، ومحسن ماضي أميناً لسر البطولة، ومحمد طارق مسؤولاً إدارياً، وشادي أسد أخصائي العلاج الطبيعي.



وتأتي البطولة ضمن سلسلة الفعاليات الرياضية والاجتماعية التي تنظمها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك، وفي إطار مستهدفات «عام الأسرة 2026»، بما يعزز انتشار الرياضة المجتمعية ويدعم استقرار الأسرة وترابط المجتمع في بيئة رياضية إيجابية تجمع مختلف فئات المجتمع.