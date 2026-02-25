حامل اللقب يودع كأس منصور بن زايد مبكراً



شهدت الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس منصور بن زايد لكرة القدم مفاجأة من العيار الثقيل بوداع حامل لقب النسخة الماضية، فريق دائرة القضاء، بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي ليتأكد خروجه من البطولة في أكبر مفاجآت البطولة حتى الآن.



وتقام بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم في نسختها الـ13 تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتنظمها اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية، حيث تعد واحدة من أهم بطولات كرة القدم التي تقام خلال شهر رمضان المبارك في المنطقة ككل.



وشهدت مباريات الجولة الثانية بمنافسات المجموعة الأولى تحولات درامية أشعلت المنافسة على القمة، فيما مثلت خسارة الفريق الذي يقوده المخضرم سيباستيان تيغالي مفاجأة مدوية ليصبح معها التأهل مستحيلاً إلى الدور التالي.



نجح فريق قطاع المشاريع الهندسية والفنية في تحقيق ريمونتادا مثيرة أمام فريق دائرة القضاء، وقلب الطاولة عليه ليحول تأخره بهدف إلى فوز ثمين بنتيجة (2-1).



وبعد أن افتتح تيغالي التسجيل لدائرة القضاء من ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو، أدرك قطاع المشاريع التعادل سريعاً قبل نهاية الشوط الأول، ثم حسم اللاعب حسن شاهين المباراة بهدف الفوز في الشوط الثاني، ليرفع قطاع المشاريع رصيده إلى 4 نقاط، بينما ودع دائرة القضاء رسمياً بعد تلقيه هزيمتين متتاليتين.



وكان فريق مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي قد حقق فوزاً سهلاً على حساب فريق نادي مدينة أبوظبي للغولف بثلاثية نظيفة سجلها دياكيتي ماليني (هدفان) وعبدالكريم بلا، ليرفع الفريق رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن فريق قطاع المشاريع، فيما توقف رصيد مدينة أبوظبي للغولف عند 3 نقاط.



وتقام، مساء اليوم، الأربعاء، مباراتان ضمن المجموعة الثانية، تجمع بين فريقي الشؤون القانونية والمركز الوطني للمناصحة، والمباراة الثانية بين هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومكتب الأمين العام، إذ ستحدد نتيجة المباراتين ملامح الفرق المتأهلة إلى الدور التالي.