كأس منصور بن زايد لكرة القدم.. الشؤون القانونية يفتتح مشواره برباعية وتعادل مثير بين الأمين العام والمناصحة



تواصلت منافسات النسخة الـ13 من كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026، وسط أجواء رمضانية وتنافسية تعكس المستوى الفني والتنظيمي الرفيع للبطولة، وشهدت لقاءات المجموعة الثانية مساء الجمعة ندية وإثارة كبيرتين، حيث أسفرت المواجهتان عن فوز صريح وتعادل مثير، ما أكد تصاعد وتيرة المنافسة منذ جولتها الأولى.



وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتنظمها اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية، تجسيداً لرؤية سموه في دعم الحركة الرياضية والشبابية، وجعل المنافسات الرمضانية منصة لتعزيز نمط الحياة الصحي وتوطيد روابط التلاحم المجتمعي.



وفرض التعادل الإيجابي 1-1 نفسه على المباراة الأولى التي جمعت فريقي مكتب الأمين العام والمركز الوطني للمناصحة، ضمن الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية، وبعد شوط أول تكتيكي انتهى سلبياً، بادر «الوطني للمناصحة» بالتسجيل مع مطلع الشوط الثاني، إلا أن إصرار مكتب الأمين العام أثمر عن هدف تعادل قاتل في الدقيقة قبل الأخيرة، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة في لقاء اتسم بالحماس حتى الصافرة، ونال سيرجني فلو امباك حارس مرمى المركز الوطني للمناصحة، جائزة رجل المباراة.



وفي المباراة الثانية، افتتح فريق الشؤون القانونية مشواره بانتصار كبير على «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» 4-1، وتألق اللاعب علي عشا بشكل لافت بتسجيله ثلاثية (هاتريك) قاد بها فريقه لصدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، ونال بفضلها جائزة رجل المباراة.



وبهذه النتائج، يعتلي فريق الشؤون القانونية صدارة ترتيب المجموعة الثانية بنهاية الجولة الأولى، يليه فريقا مكتب الأمين العام والمركز الوطني للمناصحة بنقطة لكل منهما.



وتستكمل مواجهات الجولة الأولى لفرق المجموعة الثالثة يوم غدٍ الأحد، بلقاءات تجمع مدارس الإمارات الوطنية مع مكتب التنسيق المجتمعي في التاسعة والنصف مساءً، فيما يلتقي قطاع الشؤون المالية والمشتريات مع قطاع الخدمات المساندة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.