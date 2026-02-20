مفاجأة مدوية لتيغالي ورفاقه في افتتاح كأس منصور بن زايد لكرة القدم



تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، انطلقت، الخميس، بملاعب قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، منافسات النسخة الثالثة عشرة من كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026 التي تقام بتنظيم اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة، بالتعاون مع اتحاد الكرة ورابطة المحترفين الإماراتية.



وشهد اليوم الافتتاحي مفاجأة مدوية بعدما تعرض فريق دائرة القضاء حامل لقب النسخة الأخيرة للهزيمة أمام فريق نادي مدينة أبوظبي للغولف والذي يشارك لأول مرة في البطولة، بهدف دون رد سجله اللاعب ياسين إدو عزيز.



ولم يتمكن فريق دائرة القضاء بقيادة النجم المخضرم، لاعب الوحدة والنصر والشارقة وهداف دوري المحترفين السابق، سيباستيان تيغالي من تفادي الخسارة أمام الوافد الجديد، رغم أن الفريق قدم أداءً جيداً، وحاول تيغالي العودة بفريقه إلى نتيجة التعادل لكن دون جدوى، لتسجل المباراة الافتتاحية أولى مفاجآت البطولة.



وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة الأولى، خيم التعادل السلبي على مواجهة «مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي» و«قطاع المشاريع الهندسية والفنية»، فيما نال لاعب مكتب التدقيق أوكيمي أيونتوس أوموه جائزة رجل المباراة.



وكان حفل الافتتاح قد أقيم قبل مباراتي اليوم الأول، وتضمن عرضاً مرئياً مبهراً استعرض مسيرة البطولة وقيمها الرياضية، إذ شهد الحفل عروضاً بـ «الليزر» والألعاب النارية.



وحضر الافتتاح معالي سلطان ضاحي الحميري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة التنفيذي، كما حضر حسن إبراهيم الحمادي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، نائب رئيس اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة، وعبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومحمد عبدالله هزام الظاهري أمين عام اتحاد الإمارات لكرة القدم إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الراعية.



وأكد معالي سلطان ضاحي الحميري أن استمرارية البطولة للعام الثالث عشر على التوالي تترجم الرؤية السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في جعل الرياضة ركيزة أساسية لجودة الحياة، قائلاً: «هذه البطولة باتت منصة وطنية رائدة تدعم الحركة الشبابية، وتخلق بيئة إيجابية تدمج بين التنافس الشريف والترابط المجتمعي في شهر رمضان الفضيل». وبارك معاليه للجميع حلول الشهر المبارك، متمنياً أن تشكل هذه النسخة التي تتزامن مع «عام الأسرة» إضافة نوعية لمسيرة النجاحات التي بدأت منذ عام 2012.



من جانبه، أشاد معالي راشد سعيد العامري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، رئيس اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة، بقيمة البطولة، مؤكداً أنها تجاوزت مفهوم المنافسة الكروية لتصبح ملتقى يعزز قيم التقارب والعمل الجماعي. وقال معاليه: «نفخر بمشاركة 16 فريقاً في حدث يكرس الرياضة كنمط حياة إيجابي. لقد عملنا مع شركائنا في اتحاد الكرة ورابطة المحترفين لتقديم نسخة استثنائية تواكب مكانة البطولة وأثرها المجتمعي». وأشار إلى تخصيص فعاليات مصاحبة تراعي كل فئات المجتمع، ترسيخاً للروابط الأسرية التي تنشدها الدولة في «عام الأسرة».



مباريات اليوم



تتواصل المنافسات اليوم الجمعة، بلقاءات المجموعة الثانية، حيث يلتقي في المواجهة الأولى عند الساعة 9:30 مساءً، فريق «مكتب الأمين العام» مع «المركز الوطني للمناصحة»، تليها مباراة «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» ضد فريق «الشؤون القانونية».

تجدر الإشارة إلى أن البطولة تضم 16 فريقاً يمثلون مختلف قطاعات ديوان الرئاسة والجهات الحكومية التابعة له، وزعت على 4 مجموعات، حيث تقام المنافسات بنظام الدوري من دور واحد في مرحلة المجموعات، ليتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية. وتتميز نسخة 2026 بفعاليات مجتمعية تحت شعار «عام الأسرة»، تهدف إلى توفير تجربة ترفيهية متكاملة للجمهور والناشئين، بالإضافة إلى جوائز قيمة رصدتها اللجنة المنظمة للمشاركين والجماهير.