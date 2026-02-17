ميلانيتش: الوحدة أظهر شخصية قوية في آسيا رغم الغيابات



أبدى السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب الوحدة رضاه عن أداء فريقه أمام الهلال في ختام مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة على الرغم من الخسارة 1-2، مؤكداً أن الوحدة قدم مباراة قوية، ونجح اللاعبون في صناعة العديد من الفرص للتسجيل، لكن للأسف لم يتمكنوا من ترجمة ذلك الأداء إلى فوز نتيجة بعض القرارات غير الموفقة أمام المرمى.



وأنهى الوحدة مرحلة الدوري برصيد 14 نقطة، وكان قد ضمن تأهله قبل الجولتين الأخيرتين إلى دور الستة عشر، بعدما حقق 4 انتصارات وتعادلين وتلقى خسارتين.



وقال ميلانيتش: «اللاعبون أظهروا روحاً قتالية عالية، ورغم افتقار العديد من اللاعبين الشباب الذين شاركوا في المباراة إلى الخبرة الكافية في البطولات القارية إلا أن الفريق أظهر شخصية قوية وقدم أداءً مميزاً».



وأشار ميلانيتش إلى أن الوحدة تأثر بالغيابات في صفوفه ما انعكس على خياراته الفنية، موضحاً أنه رغم الغيابات إلا أن الفريق أثبت أنه قادر على منافسة أي فريق، وظهر بشكل جيد في آخر مباراتين في مرحلة الدوري.



واختتم ميلانيتش تصريحاته بالتأكيد على أن بعض القرارات التحكيمية «غير الدقيقة» أثرت بشكل مباشر على نتيجة المباراة، وكانت حاسمه في تحديد مسار اللقاء، في إشارة إلى تغاضي الحكم عن طرد مدافع الهلال بابلو بعد تدخله بمرفق اليد مع عمر خريبين وحرمانه من الانفراد بالمرمى في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء.