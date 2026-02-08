كلباء يفوز على دبا الحصن ويعزز موقعه في دوري الصالات

حقق فريق كلباء لكرة قدم الصالات فوزاً مستحقاً على نظيره دبا الحصن بنتيجة 2 ــ 1، في اللقاء الذي أُقيم اليوم الأحد على الصالة المغطاة بنادي خورفكان، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثالث لدوري كرة قدم الصالات.



وقدم «نمور الصالات» أداءً قوياً عكس إصرارهم على مواصلة المنافسة والتمسك بالمقدمة، حيث افتتح اللاعب البرازيلي جونيسانتوس التسجيل مبكراً في الدقيقة الأولى، قبل أن يعزز برونو سوزا تقدم كلباء بإحراز الهدف الثاني عند الدقيقة 43.



في المقابل، سجل خالد صالح هدف دبا الحصن الوحيد في الدقيقة 30. بهذا الفوز، رفع فريق كلباء رصيده إلى 28 نقطة ليواصل حضوره القوي في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد دبا الحصن عند 21 نقطة، لتزداد حدة المنافسة في الجولات المقبلة.