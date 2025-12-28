الوصل يثأر من دبا بالثلاثة في عقر داره



ثأر الوصل لهزيمته أمام دبا في كأس رئيس الدولة، قبل شهر من الآن، وتمكن من تحقيق الفوز على مضيفه في عقر داره بنتيجة 3-1 في الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، ليصل الوصل برصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث بشكل مؤقت، ويبقى دبا في مركزه الأخير الرابع عشر برصيد 3 نقاط بعد تعرضه للهزيمة السابعة في المسابقة، ويتأزم موقفه كثيراً في قاع الترتيب. أحرز ثلاثية الوصل كل من سيرجيو بيريرا، ونيكولاس خمينيز، وأدريلسون سيلفا، في الدقائق 3، 47، 64، وسجل لدبا سايمون كابرال في الدقيقة 20.



بدأ الوصل المباراة بأفضلية واضحة وقبل اكتمال الدقيقة الثالثة وضع لاعبه سيرجيو بيريرا فريقه في المقدمة بعد تلقيه تمريرة سحرية من نيكولاس خمينيز، ليتمكن بيريرا من تسجيل أسرع هدف في الموسم الكروي الجاري، وحُرم جمهور الوصل من فرحة التقدم مجدداً، بعدما ألغى الحكم عادل النقبي هدف علي صلاح «الرائع» في الدقيقة 20 بداعي التسلل. ولم ينتظر دبا طويلاً وأدرك التعادل في الدقيقة 20 بعد هجمة منظمة من الجهة اليمنى قادها سايمون كابرال، الذي نجح في مخادعة حارس الوصل خالد السناني، لينتهي النصف الأول على وقع التعادل 1-1.



وخلال الشوط الثاني، كرر الوصل السيناريو نفسه وعاد إلى التقدم مرة أخرى عبر لاعبه نيكولاس خمينيز، الذي أحرزه بطريقة أكثر من رائعة في الدقيقة 47، وأتبعه المدافع أدريلسون سيلفا بالهدف الرابع من ضربة رأسية محكمة، مستفيداً من عرضية خمينيز في الدقيقة 64 لينتهي اللقاء بفوز الوصل بنتيجة 3-1.