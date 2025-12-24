سابالينكا: دبي مدينة استثنائية والمكان المثالي لصناعة التاريخ في التنس



أكدت البيلاروسية أرينا سابالينكا نجمة التنس العالمية والمصنفة الأولى على قائمة رابطة لاعبات التنس المحترفات أنها دائماً ما تستمد الإلهام من أجواء دبي والطريقة التي يتفاعل بها الجمهور مع الأحداث الرياضية الكبرى، مشيرة إلى أن دبي تتميز بطاقة استثنائية وتعد المكان المثالي لصناعة لحظات تاريخية في عالم التنس.



وتستعد سابالينكا لخوض مباراة استعراضية في مواجهة النجم الأسترالي نيك كيريوس الأحد المقبل، بصالة كوكاكولا أرينا بدبي تحت عنوان «معركة الجنسين.. مواجهة دبي» في حدث تاريخي يأتي بعد مرور أكثر من خمسة عقود على المباراة التاريخية الشهيرة «معركة الجنسين» التي أقيمت عام 1973 بين بيلي جين كينغ وبوبي ريغز، حيث تعود الفكرة في نسختها الجديدة لتجمع اثنين من أبرز نجوم اللعبة في العالم على أرض دبي.



وقالت سابالينكا لـ«البيان الرياضي»: «دبي مدينة استثنائية بكل معنى الكلمة، فهي حديثة وطموحة ومليئة بالطاقة، وهذا بالضبط ما تحتاجه مباراة بهذا الحجم، أكثر ما أحبه في دبي أنها تحتفي بالابتكار، لذلك فإن تقديم نسخة عصرية ومختلفة من مباراة أيقونية مثل معركة الجنسين في دبي يبدو أمراً مثالياً».



وأضافت: «أقضي وقتاً طويلاً في دبي، ودائماً ما استمد الإلهام من أجوائها ومن الطريقة التي يتفاعل بها الجمهور مع الأحداث الرياضية، إنها المكان المثالي لصناعة لحظة تاريخية في عالم التنس».

وأوضحت المصنفة الأولى عالمياً أن أكثر ما تحبه في دبي هو التنوع الثقافي وكرم الضيافة والشعف الكبير الذي يتمتع بها الجمهور تجاه الأحداث الرياضية الكبرى، ودبي دائماً ما تتميز بطاقة استثنائية، ولا أستطيع الانتظار لخوض هذه المواجهة أمام الجماهير التي أجد منها كل الدعم والحب.



وأشارت إلى أن قبولها تحدي مواجهة نيك كيريوس في هذه المواجهة التاريخية كونه أحد أكثر اللاعبين موهبة وإثارة في عالم التنس، لافتة إلى أنها عندما أتيحت لها فرصة مواجهته في مباراة استثنائية تقام لليلة واحدة فقط لم تتردد في قبول التحدي خاصة وأنه يسلط الضوء على اللعبة بأسلوب تنافسي ومبتكر.



وأضافت: إن المباراة المرتقبة تعد تحية لواحدة من أشهر اللحظات في تاريخ التنس عندما واجهت بيلي جين كينغ، بوبي ريغز عام 1973، مبينة أن جين يومها دخلت الملعب بثقة وتحملت الضغط ونجحت في الفوز بمجموعتين دون مقابل، حيث كانت لحظة مفصلية ليس فقط في تاريخ التنس، بل في تاريخ الرياضة النسائية، ونريد إعادة تعريف شكل التنس اليوم من خلال صيغة حديثة تجعل المواجهة أكثر تنافسية وإثارة.



وحول تصدرها التصنيف العالمي طوال معظم الموسم، أكدت سابالينكا أن النجاح جاء نتيجة العمل المستمر، قائلة: «لا يوجد سر سحري، بل استمرارية وعمل جاد وفريق قوي من حولي، إلى جانب التركيز على القوة الذهنية والتعامل مع الضغوط»، مضيفة: «مازلت متعطشة للنجاح وأواصل التطور يوماً بعد يوم، وأنا مستعدة للقتال من أجل الحفاظ على التصنيف الأول لأطول فترة ممكنة».



وبخصوص مشاركتها في البطولات المقبلة في الإمارات في بطولتي سوق دبي الحرة وأبوظبي المفتوحة على وجه التحديد، أوضحت أنها لا تزال تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على جدول مشاركاتها، وقالت: «مازلنا نعمل على الانتهاء من البرنامج ولم يتم تأكيد أي بطولة حتى الآن، لكنني دائماً استمتع باللعب في المنطقة، وإذا سارت الأمور كما آمل، يسعدني جداً العودة للمنافسة هنا مرة أخرى».