لاعبات كرواتيا وسلوفاكيا والتشيك بطلات دولية الفجيرة لتنس السيدات



أسدل الستار على منافسات النسخة الأولى لبطولة الفجيرة الدولية للسيدات W75، البالغة جوائزها جوائزها 60 ألف دولار بتنظيم نادي الفجيرة للتنس بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس، وبإشراف الاتحاد الدولي للتنس، توج الفائزات رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس عبدالغفور بهروزيان، والأمين العام لاتحاد التنس ناصر يوسف المرزوقي، بحضور مدير أول الاستراتيجية والمسار في بطولات الاتحاد الدولي للتنس جيمس كوني، ومديرة النادي هانيا ريكي وذلك بعد ختام المباريات النهائية التي شهدت تقديم مستويات فنية مميزة.



وفاز بالمركز الأول لفردي السيدات اللاعبة الكرواتية ماركينكو والمصنفة عالمياً بالمركز «116» وذلك بعد فوزها في المباراة النهائية على اللاعبة الروسية ابراغيموفا والمصنفة بالمركز «400»، وذلك بمجموعتين نظيفتين «6 ـ 4» لكلتيهما، وفي منافسات زوجي السيدات فازت بالمركز الأول الثنائية السلوفاكية هرونكوكوفا والمصنفة «219» وزميلتها التشيكية فالدمانوفا والمصنفة «340» بعد تفوقهن على الثنائية البريطانية ميكا ستويسافليفتش، والنمساوية أوليفيا جاديكي بمجموعتين نظيفتين «6 ـ 3» و«6 ـ 4»،



من جهته، بارك ناصر المرزوقي للفائزات في البطولة بنسختها الأولى ولنادي الفجيرة للتنس جهوده المميزة التي قادت لنجاح البطولة بشكل مميز، وعبر عن سعادته للمستويات الفنية العالية التي شهدتها البطولة والتي شارك فيها 67 لاعبة، منهن 5 لاعبات محليات ولاعبات بتصنيف عالٍ، ما مهد لتقديم مستويات فنية جيدة وخصوصاً في المباراة النهائية لفردي السيدات، ووصف النجاح الذي حققته بطولة السيدات بأنه يعد مكملاً للبطولات التي تم تنظيمها في الفجيرة، مشيراً إلى أن البطولة شهدت حضور ممثل عن الاتحاد الدولي للتنس الذي أثنى بدوره على البطولة.



من جهته، عبر رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس عبدالغفور بهروزيان، عن فخره بالنجاح الذي حققته بطولة الفجيرة للسيدات، مؤكداً أن الدعم الكبير لاتحاد الإمارات للتنس وإدارة النادي أثمرا عن نجاح مميز يضاف لسلسلة النجاحات السابقة، وكشف عن أنه ستكون هنالك بطولة أخرى ستقام في شهر يناير بتصنيف أعلى وبجوائز تبلغ 100 ألف دولار ومتوقعاً أن تظهر بشكل فني أقوى، وكذلك مشاركة أكبر عدد من اللاعبات الدوليات في منافساتها، وأكد أن الفجيرة ستواصل دورها المؤثر في دعم ممارسة رياضة التنس على كافة المستويات بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس ومتمنياً مستقبلاً مشاهدة لاعبات مواطنات يشاركن في البطولة.



من جهتها وصفت مديرة النادي هانيا ريكي البطولة أنها شكلت إضافة تنظيمية ومجتمعية وفنية جديدة لنادي الفجيرة للتنس، وعبرت عن سعادتها لمشاركة لاعبات دوليات مميزات في المنافسات، وزيارة إمارة الفجيرة، وأكدت أن النادي سيواصل الحرص على استضافة أقوى البطولات التي يتم تنظيمها في ملاعب النادي وتوفير أفضل سبل النجاح.