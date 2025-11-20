أساطير التنس يتسابقون لتهنئة فيدرر بعد انضمامه لقاعة المشاهير



توالت ردود الفعل بعد إنجاز الأسطورة السويسري روجيه فيدرر، بانتخابه في قاعة مشاهير التنس الدولية. وانضم الألماني بوريس بيكر والسويدي ستيفان إدبيرج، وكلاهما من اللاعبين الذين سبق لهم التربع على صدارة التصنيف العالمي للتنس في السابق، وكانا من بين نجوم فيدرر المفضلين خلال فترة نشأته، إلى النجم السويسري في مكالمة عبر الفيديو للتهنئة.

وقال بيكر: وضعت التنس حقاً على خريطة مختلفة، كلما بدأت في الفوز أحب الناس الذين لم يكن لهم علاقة بالتنس هذه الرياضة، كان الفضل في ذلك يعود إليك، أنت لست فقط أحد أفضل اللاعبين في تاريخ التنس على الإطلاق، بل أنت أهم رياضي في التاريخ.



كما قدم إدبيرج، الذي كانت تجمعه بفيدرر علاقة خاصة، حيث عمل مدرباً له لمدة موسمين، التهنئة إلى النجم السويسري، قائلاً: مبروك عليك الانضمام إلى قاعة مشاهير التنس، تستحق ذلك حقاً، وبكل تأكيد، مسيرتك الاحترافية المذهلة، وفوزك بـ 20 لقباً في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى، يتحدثان عن كل شيء».



كما تقدم أعضاء آخرون في قاعة مشاهير التنس الدولية، بالتهنئة لفيدرر، الذي حصد 103 ألقاب خلال مسيرته الاحترافية، ومن بينها الأمريكية بيلي جين كينج والسويسرية مارتينا هينجيز، وقالت كينج: أنت تعني لنا الكثير، كنت تتمتع بشجاعة وتركيز وقوة كبيرة، كنت أرى كم كان يعني الأمر لك، ومشاهدتك تظهر كل جوانب شخصيتك، من جانبها، قالت هينجيز: كان كل شيء يبدو مثالياً وسهلاً عندما كنت في الملعب، الكثير من الناس لم يروا حجم التعب الذي بذلته في طريقك لتحقيق ذلك، لأنك تجعل الأمر يبدو سهلاً للغاية». وسينضم فيدرر رسمياً إلى قاعة مشاهير التنس الدولية، خلال حفل التكريم المقرر بمدينة نيوبورت في الـ 27 أغسطس 2026.