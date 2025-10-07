«أستراليا المفتوحة».. نقطة في مواجهة الكبار تمنح «الهواة» مليون دولار



يمكن أن تمنح الضربات الجريئة والكرات القصيرة خلف الشبكة لاعبي التنس الهواة حق التفاخر والتباهي ومليون دولار عندما يواجهون أفضل محترفي العالم في مباراة من نقطة واحدة قبل انطلاق القرعة الرئيسية لبطولة أستراليا المفتوحة العام المقبل.



وأعلن منظمو البطولة الكبرى الثلاثاء أن بطولة مليون دولار ونقطة واحدة ستجمع عشرة لاعبين هواة من جميع أنحاء أستراليا ضد نخبة من 22 لاعباً محترفاً يتقدمهم المصنف الأول عالمياً كارلوس ألكاراز، حيث سيحصل الفائز على مليون دولار أسترالي (661 ألف دولار أمريكي).



ويتضمن الحدث جزءاً من أسبوع افتتاحي موسع للبطولة الكبرى، قرعة إقصائية يتم فيها استخدام لعبة «حجر وورقة ومقص» لتحديد من سيرسل أو يتلقى الإرسال في البداية والفائز بالنقطة يتأهل للدور التالي.



وأثبتت هذه التجربة شعبيتها الكبيرة بين المشجعين بعد إطلاقها في بطولة هذا العام في يناير الماضي عندما تمكن بعض الهواة من التغلب على منافسين أكثر قوة، قبل أن يفوز المحترف الأسترالي عمر جاسيكا بالحدث ليحصل على جائزة قدرها 60 ألف دولار أسترالي.



ومع ارتفاع المخاطر الآن بشكل كبير، ستقام التصفيات في جميع أنحاء أستراليا وفي البطولة الكبرى، على أن تقام المباراة النهائية في ملعب رود ليفر الشهير.



وقال كريج تايلي مدير بطولة أستراليا المفتوحة «مع الإعلان عن المزيد من الأسماء الكبيرة قريباً، أصبح لديك الآن مليون سبب لشراء مضرب والاستعداد لشهر يناير».



وأضاف تايلي أن الأسبوع الأول من الأسابيع الثلاثة للبطولة الكبرى من 12 إلى 17 يناير سيكون مفتوحاً مجاناً للأطفال مع موسيقى حية تضيء ملعب البطولة الكبرى كل ليلة.

وسيقام نهائي الزوجي للرجال والسيدات في فترة بعد الظهر من يوم السبت الأخير على الملعب الرئيسي.



وتقام القرعة الرئيسية للبطولة الكبرى في الفترة من 18 يناير إلى أول فبراير المقبلين.