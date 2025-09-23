5 بطولات دولية جديدة لنادي الفجيرة للتنس الأرضي



كشف نادي الفجيرة للتنس الأرضي عن تنظيم خمس بطولات دولية جديدة تضاف إلى بطولتي الفجيرة للشباب، بدعم ورعاية اتحاد الإمارات للتنس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7 بطولات دولية، فضلاً عن تنظيم بطولة مبادلة، وذلك خلال الفترة المقبلة من عامي 2025 و2026 وذلك في إنجاز تنظيمي دولي مميز يحسب لإدارة تنس الفجيرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده نادي الفجيرة للتنس الأرضي بحضور كل من: عبد الغفور بهروزيان رئيس مجلس إدارة النادي، وناصر يوسف المرزوقي الأمين العام للاتحاد، وهانية ريكي مديرة النادي، وعدد من المسؤولين الرياضيين.



من جانبه، بارك بهروزيان انطلاقة الموسم الجديد بإقامة بطولة الطريق إلى مبادلة 17 أكتوبر المقبل، تليها بطولة الفجيرة الدولية الودية على مستوى المنتخبات يوم 27 من نفس الشهر، والتي تضم منتخبات دول مجلس التعاون الخليجي والعراق والأردن وإيران، وفي نوفمبر المقبل ينظم النادي بطولة الفجيرة للسيدات تصنيف، والتي تقدر جوائزها بنحو 75 ألف دولار، إلى جانب بطولة الفجيرة للرجال بجوائز تفوق الـ30 ألف دولار، فضلاً عن استمرار تنظيم بطولة الفجيرة للسيدات في مارس من العام القادم، وبطولتي الفجيرة للرجال. وعبر بهروزيان عن سعادته بالدعم الذي يحظى به النادي من قبل اتحاد التنس الأرضي، ما ساهم برفع عدد البطولات التي ينظمها النادي.



بدوره أشاد ناصر المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس الأرضي، بالنجاحات التي ظل يحققها النادي، مشيراً إلى أنها ساهمت بنقلة نوعية لتنس الإمارات، لافتاً إلى أن إضافة خمس بطولات جديدة تعتبر علامة مميزة للبطولات التي تنظمها الدولة، مشيراً إلى أن مثل هذه البطولات تستقطب لاعبين دوليين مميزين.



ونوه المرزوقي إلى التنسيق المستمر بين اتحاد الإمارات للتنس والاتحاد الدولي للعبة، معبراً عن سعادته بالبنية التحتية المميزة لنادي تنس الفجيرة الذي يمتلك ملاعب على مستوى عالٍ من التطور، ما يساهم بجاهزية لاعب التنس بشكل أفضل، إلى جانب وجود أحواض سباحة وجيم بالنادي، ما يجعل ذلك إمارة الفجيرة بأن تكون وجهة مفضلة للاعبي التنس في العالم.



وأكد المرزوقي أنه سيتم توجيه دعوات لقدامى لاعبي التنس في العالم على غرار السويسري روجر فيدرر والإسباني رفائيل نادال، إلى جانب عدد من اللاعبات العالميات للوجود في مثل هذه الأحداث كضيوف شرف، وأنه سيتم تقديم أفضل الجهود المتاحة ليحقق الفجيرة نجاحات تنظيمية مميزة.



من جهتها، أكدت هانية ريكي مديرة نادي الفجيرة للتنس، جاهزية ملاعب النادي الستة لاستقبال مباريات وتدريبات البطولات السبع التي تقام على ملاعب نادي الفجيرة، وقالت ريكي: يحظى زوار النادي من اللاعبين والحكام والإداريين بخدمات مميزة يقدمها طوال أيام البطولة.