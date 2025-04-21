القبض على مشجع بعد إصابة حكم بمقذوف في مباراة بالدوري الفرنسي

ألقت الشرطة القبض على رجل عقب إصابة مساعد الحكم بمقذوف من المدرجات خلال مباراة سانت إيتيين وأولمبيك ليون في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم أمس الأحد.

وذكرت صحيفة (ليكيب) الفرنسية أن ليون كان يستعد لتنفيذ رمية تماس في الدقيقة 44 عندما وضع الحكم يده على رأسه بعدما أصيب على ما يبدو بعملة معدنية ألقيت من المدرجات.

وركض الطاقم الطبي لليون نحو الحكم لعلاجه قبل أن يغادر الفريقان وطاقم التحكيم أرض الملعب.

وتوقفت المباراة نحو 40 دقيقة.

وقال سانت إيتيين صاحب الأرض في بيان "بناء على المعلومات التي قدمها النادي وبالتعاون مع السلطات، ألقي القبض على الشخص أثناء مغادرته الملعب وهو الآن محتجز لدى الشرطة.

"سيتقدم سانت إيتيين بشكوى رسمية ضده غدا الثلاثاء. كما سيتخذ النادي إجراءات حازمة للغاية مع فرض عقوباته الصارمة لضمان عدم إفلات هذا العمل الفردي من العقاب".

وكان سانت إيتيين متقدما في النتيجة 1-صفر بهدف لوكاس ستاسين قبل الواقعة.