انطلاق بطولة أمريكا المفتوحة للتنس مبكراً عن المعتاد

انطلقت بطولة أمريكا المفتوحة للتنس قبل يوم واحد من موعدها المعتاد اليوم الأحد ضمن جدول زمني جديد وموسع، إذ تقام منافسات القرعة الرئيسية لآخر البطولات الأربع الكبرى هذا العام على مدار 15 يوما في ظل شعبيتها الكبيرة بين جماهير نيويورك المعروفة بحماسها.

وسيقام الدور الأول في منافسات فردي الرجال والسيدات على مدار ثلاثة أيام بدلا من يومين كما جرت العادة في السنوات الماضية، مما يتيح دخول نحو 70 ألف متفرج إضافي، بعد تسجيل حضور قياسي لثلاث سنوات متتالية.

واستمتعت الجماهير واللاعبون بأجواء مثالية في مركز بيلي جين كينج الوطني للتنس، حيث بلغت درجات الحرارة حوالي (23.9 درجة مئوية) ويتضمن جدول مباريات الفترة الصباحية مشاركة عدد من الأسماء البارزة.

ومنتشيا بأكبر لقب في مسيرته في تورونتو، يفتتح الأمريكي بن شيلتون المنافسات في ملعب آرثر آش بمواجهة القادم من بيرو والمتأهل من التصفيات إجناسيو بوسي. ويأمل شيلتون في أن يصبح أول أمريكي منذ 22 عاما يحصد اللقب في فلاشينج ميدوز، إذ كان آندي روديك آخر من رفع الكأس في عام 2003.

وستواجه المصنفة الأولى والمدافعة عن اللقب أرينا سبالينكا، في الدور الأول السويسرية ريبيكا ماساروفا.

وتلعب الفائزة باللقب سابقا البريطانية إيما رادوكانو مع اليابانية المتأهلة من التصفيات إينا شيبهارا على ملعب لويس أرمسترونج، ويليها لقاء أمريكي خالص بين المصنف الرابع تيلور فريتز ومواطنه إيميليو نافا.

ويتصدر نوفاك ديوكوفيتش، الحائز على 24 لقبا في البطولات الكبرى، جدول مباريات الفترة المسائية على ملعب آش حيث يواجه الأمريكي ليرنر تيان، ثم تلعب جيسيكا بيجولا، التي بلغت نهائي 2024 أمام المصرية ميار شريف.