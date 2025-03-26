ديوكوفيتش يسحق موسيتي ويبلغ دور الثمانية في بطولة ميامي للتنس

فاز نوفاك ديوكوفيتش في 12 من آخر 14 شوطا في مباراته ضد لورنسو موسيتي ليسحق اللاعب الإيطالي 6-2 و6-2 ويبلغ دور الثمانية في بطولة ميامي المفتوحة للتنس في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بعدما قدم أفضل أداء له منذ بطولة أستراليا المفتوحة.

وبدا أن الزخم في المباراة التي تأخر انطلاقها بسبب الأمطار، أصبح لصالح ديوكوفيتش عندما اشتكى لحكم الكرسى في المجموعة الافتتاحية بشأن تحذير ساعة لعب الإرسال.

وأشعل ذلك الإحباط حماس اللاعب الصربي الذي كسر إرسال منافسه في الشوط التالي ليتقدم 4-2 ويواصل تألقه بثبات في حضور جماهير تدعمه كان من بينها أسطورتا التنس سيرينا وليامز وخوان مارتن ديل بوترو.

ولعب ديوكوفيتش، الفائز بالبطولة ست مرات، ضربة خلفية رائعة ليتقدم 5-2 في المجموعة الثانية، وفاز عندما ارتكب موسيتي خطأ مزدوجا في نقطة المباراة.

ويلعب ديوكوفيتش المصنف الرابع بالبطولة في دور الثمانية ضد الأمريكي سيباستيان كوردا الذي فاز 6-4 و2-6 و6-4 على الفرنسي المخضرم جايل مونفيس في وقت سابق.

وخسر كوردا مباراة مثيرة من ثلاث مجموعات أمام ديوكوفيتش، الذي حقق 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، في المواجهة الوحيدة السابقة بينهما في نهائي اديليد عام 2023.

وحقق الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو فوزا مفاجئا 6-4 و6-2 على كاسبر رود ليصل إلى دور الثمانية في البطولة للمرة الثالثة في أربع سنوات.

ولم يواجه سيروندولو أي فرصة لكسر إرساله واستنزف طاقة اللاعب النرويجي المصنف الخامس بستة إرسالات ساحقة و21 ضربة ناجحة، ليضرب موعدا مع المصنف 14 جريجور ديميتروف الذي تغلب على الأمريكي براندون ناكاشيما بنتيجة 6-4 و7-5.

وفي منافسات السيدات، أنقذت الإيطالية المصنفة السادسة جاسمين باوليني سبع نقاط من أصل ثماني نقاط كسر واجهتها لتتغلب على ماجدا لينيت وتبلغ الدور قبل النهائي.

وتلعب باوليني في الدور المقبل ضد الفائزة من مواجهة المصنفة الأولى عالميا أرينا سبالينكا ضد الصينية تشنغ تشين ون.