أوساكا تنتفض وتصعد للدور الثاني في بطولة ميامي للتنس

قلبت اليابانية نعومي أوساكا تأخرها بمجموعة إلى انتصار على الروسية يوليا ستارودوبتسيفا بنتيجة 3-6 و6-4 و6-3 في الدور الأول لبطولة ميامي المفتوحة للتنس لتحقق أول انتصار لها منذ بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.

وخسرت أوساكا المجموعة الأولى وتأخرت 4-2 في المجموعة الثانية أمام منافستها الصاعدة من التصفيات قبل أن تجد إيقاعها في يوم مشمس.

وقالت أوساكا التي ولدت في اليابان قبل أن تنتقل إلى الولايات المتحدة في سن صغيرة "كنت أعلم أنني لا ألعب بشكل جيد، لكنني فكرت، دعوني أحاول البقاء في الملعب لأطول فترة ممكنة لأنني أعتبر ميامي بيتي.

"(في إنديان ويلز) كنتُ أضرب الكرة بقوة زائدة لذا حاولتُ هذه المرة الاعتماد على تحركاتي. كنتُ أركض في كل زاوية من الملعب وكان عليها اللعب لثلاث ساعات إذا أرادت الفوز علي".

وفي المجموعة الثالثة، أحبطت أوساكا فرصتين لكسر إرسالها قبل أن تتقدم 4-1 وتحسم الفوز بعد ساعتين و28 دقيقة تحت أنظار مدربها باتريك مراد أوغلو.

واضطرت أوساكا للانسحاب من مباراتها في الدور الثالث في ملبورن بارك بسبب إصابة في البطن وارتكبت أخطاء كثيرة خلال خسارتها في الدور الأول في إنديان ويلز في وقت سابق من الشهر الجاري لكنها تحركت بشكل جيد وأظهرت قوتها المعهودة لتنتزع الفوز.

وتواجه اللاعبة اليابانية منافستها الروسية ليودميلا سامسونوفا في الدور الثاني غدا الخميس.

وكانت الأمريكية أليشيا باركس والتشيكية كاترينا سينياكوفا والرومانية سورانا كيرستيا من بين اللاعبات الأخريات اللواتي تقدمن إلى الدور الثاني في البطولة من فئة ألف نقطة.