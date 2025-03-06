وفاة أسطورة التنس الأسترالي ستول عن عمر ناهز 86 عاماً

أعلن الاتحاد الأسترالي للتنس اليوم الخميس إن أسطورة التنس الأسترالي فريد ستول، الذي فاز بلقبين في البطولات الأربع الكبرى في الستينيات واستمتع بعد ذلك بمسيرة طويلة كمعلق تلفزيوني، توفي عن عمر ناهز 86 عاما.

وكان ستول جزءا من الجيل الذهبي من اللاعبين الأستراليين الذين سيطروا على منافسات الرجال في نهاية عصر الهواة وبداية عصر الاحتراف إلى جانب رود ليفر وروي إيمرسون وكين روزوول وجون نيوكومب وتوني روش.

كان ستول لاعبا طويل القامة وخسر أول خمس نهائيات له في البطولات الأربع الكبرى، جميعها باستثناء واحدة أمام صديقه المقرب إيمرسون، قبل أن يتغلب أخيرا على روش ليفوز ببطولة فرنسا المفتوحة عام 1965.

وتبع ذلك خسارة أخرى أمام إيمرسون في نهائي ويمبلدون في نفس العام، قبل أن يفوز ستول بلقبه الثاني الكبير في أمريكا المفتوحة عام 1966 بعد تغلبه على نيوكومب في النهائي.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي للتنس كريج تايلي في بيان اليوم الخميس "عندما نتحدث عن العصر الذهبي لأستراليا فإن اسم ستول هو من بين الأفضل. كان فريد عضوا بارزا في الفريق الأسترالي في كأس ديفيز وقدم مساهمات كبيرة للرياضة بعد مسيرته الحافلة كمدرب ومعلق. إرثه يتلخص في التميز والتفاني وعشقه للتنس".

كان زملاؤه في فريق كأس ديفيز يطلقون على ستول لقب "الناري" في عصر كانت فيه منافسات فرق الرجال خاصة الصراع البارز بين أستراليا والولايات المتحدة تحظى بأهمية أكبر كثيرا مما هي عليه اليوم.

وشارك في ثلاث نسخ من كأس ديفيز في أعوام 1964 و1965 و1966 وفازت أستراليا بها جميعا.

وقال ذات مرة "اللعب لأستراليا يعني كل شيء بالنسبة لي".

كان ستول لاعبا رائعا في منافسات الزوجي وفاز بعشرة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، وكان آخرها في بطولة أمريكا المفتوحة 1969 مع روزوول. كما فاز بسبعة ألقاب في منافسات الزوجي المختلط في البطولات الكبرى.

وبعد اعتزاله، قام ستول بتدريب بطل أستراليا المفتوحة 1977 فيتاس جيرولايتيس قبل أن يجد لنفسه مكانا في كابينة التعليق على الرياضة التي أحبها.