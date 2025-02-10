بنشيتش تجني 164 ألف دولار من لقب «مبادلة أبوظبي للتنس»

ربحت لاعبة التنس السويسرية بليندا بنشيتش بطلة النسخة الثالثة لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس 164 ألف دولار قيمة الجائزة المالية للمتوجة باللقب، الذي يعد الأول لها منذ سنة 2023 بعد العودة لمنافسات كرة المضرب عقب إجازة الأمومة.

وباتت بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس «فئة 500 نقطة» وجه السعد على بنشيتش، فكان آخر لقب لها أحرزته في أبوظبي في النسخة الأولى للبطولة، إذ احتفلت باللقب مع ابنتها بيلا بعد الفوز في النهائي على الأمريكية آشلين كروجر في مجمع التنس الدولي بأبوظبي.

ووفقاً للجوائز المالية للبطولة البالغة مليوناً و64 ألف دولار، حصلت بنشيتش، بجانب اللقب المرموق والنقاط في تصنيف لاعبات التنس المحترفات، على جائزة المركز الأول وقدرها 164 ألف دولار، بينما حصلت الوصيفة آشلين كروجر على 101 ألف دولار. وتوزع الجوائز المالية بحسب أدوار البطولة، وحصلت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، والتشيكية ليندا نوسكوفا على 59 ألف دولار جائزة الوصول إلى نصف النهائي.

أما من وصلن إلى الدور ربع النهائي، فحصلت كل واحدة منهن على 28 ألفاً و659 دولاراً، و15700 دولار للاعبات اللاتي وصلن إلى الدور الثاني.