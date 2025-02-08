السويسرية بليندا بنشيتش تتوج بلقب أبوظبي المفتوحة للتنس للمرة الثانية في تاريخها

توجت السويسرية بليندا بنشيتش بلقب النسخة الثالثة من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس، بعد تغلبها في النهائي على الأمريكية آشلين كروجر بمجموعتين مقابل مجموعة.

واختتمت، اليوم السبت، منافسات النسخة الثالثة من البطولة، التي أقيمت على مدار 8 أيام، ضمن بطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات فئة 500 نقطة، بمشاركة نخبة من المصنفات الأوائل على مستوى العالم، وذلك في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

وأحرزت بنشيتش اللقب للمرة الثانية في تاريخها، بعدما سبق لها التتويج بالنسخة الأولى عام 2023، لتعود إلى منصات التتويج بعد غيابها عن البطولات عام 2024 بسبب الحمل والولادة.

شهد مراسم التتويج عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وحميد عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية بالمجموعة، والدكتور أحمد القبيسي، الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي، وبورشيا آرتشر، الرئيس التنفيذي لرابطة محترفات التنس.

ونجحت بنشيتش في قلب تأخرها بعد خسارة المجموعة الأولى 4-6، إلى فوز مريح في المجموعتين الثانية والثالثة 6-1 و6-1، مستفيدة من التراجع البدني لمنافستها آشلين كروجر.

وفي منافسات الزوجي، فاز الثنائي المكون من اللاتفية يلينا أوستابينكو والأسترالية يلين بيريز على الصينية شواي تشانغ والفرنسية كريستينا ملادينوفيتش بمجموعتين دون رد، بنتيجة 6-2 و6-1.