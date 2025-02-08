بنشيتش وكروغر إلى نهائي بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس

تأهلت السويسرية بليندا بنشيتش والأمريكية أشلين كروغر إلى نهائي بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس، ضمن جولة رابطة لاعبات التنس المحترفات لعام 2024 فئة 500 نقطة.

ويسدل الستار، السبت، على منافسات البطولة التي تقام في نسختها الثالثة، وينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بمجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وجاء تأهل بنشيتش إلى المباراة النهائية بعدما أطاحت بحاملة لقب النسخة الماضية، إيلينا ريباكينا المصنفة رقم 5 عالمياً، من الدور نصف النهائي، أمس، بمجموعتين مقابل مجموعة، إذ على الرغم من حسم ريباكينا المجموعة الأولى لمصلحتها بسهولة 6 - 3، إلا أن بنشيتش نجحت في العودة بقوة، وفازت بالمجموعتين الثانية والثالثة 6 - 3 و6 - 4، لتعود اللاعبة السويسرية إلى النهائي مجدداً بعدما كانت قد أحرزت لقب النسخة الأولى من البطولة عام 2023.

وصعدت الأمريكية آشلين كروغر، المصنفة رقم 51 إلى المباراة النهائية بعد تغلبها على التشيكية ليندا نوسكوفا المصنفة رقم 39، بمجموعتين دون رد 7 - 6 و6 - 4، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

وفي منافسات الزوجي، تأهل إلى المباراة النهائية الثنائي اللاتفية يلينا أوستابينكو وزميلتها الأسترالية يلين بيريز، بعد الفوز على الثنائي التشيكي لورا سامسونوفا وماركيتا فوندروشوفا 6 - 3 و6 - 2، ليواجهن في النهائي الثنائي المكون من الصينية شواي تشانغ والفرنسية كريستينا ملادينوفيتش، بعد الفوز على الثنائي المكون من البريطانية أوليفيا نيكولز والأسترالية أوليفيا جاديكي 6 - 1 و6 - 4.