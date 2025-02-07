ريباكينا تقصي أنس جابر وتواجه بنشيتش في نصف نهائي «أبوظبي المفتوحة للتنس»

واصلت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا مشوار الدفاع عن لقب بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس بنجاح بالفوز على أنس جابر في ربع النهائي 6-2 و4-6 و7-6، أمس، لتودع اللاعبة التونسية البطولة من دور الثمانية للعام الثاني على التوالي.

وتقام، اليوم الجمعة، مباراتا الدور نصف النهائي للبطولة التي تقام في نسختها الثالثة وتختتم منافساتها بعد غد الأحد، حيث تلتقي ريباكينا المرشحة الأولى للقب مع السويسرية بليندا بنشيتش التي فازت في ربع النهائي على التشيكية ماركيتا فوندروشوفا بمجموعتين دون رد 7-5 و6-3.

وتلتقي الأمريكية آشلين كروغر المصنفة 51 مع التشيكية ليندا نوسكوفا في نصف النهائي، إذ نجحت كروغر في الفوز على الكندية ليلي فرنانديز المصنفة رقم 27 بواقع 7-5 و4-7 و6-2، فيما تخطت نوسكوفا منافستها البولندية ماجدا لينيت 6-4 و6-3.

الزوجي

وفي منافسات الزوجي يلتقي في الدور نصف النهائي كل من الثنائي يلينا أوستا بينكو من لاتفيا، والاسترالية ايلين بيريز ضد الثنائي التشيكي لورا سامسونوفا، وماركيتا فوندروسوفا.كما تواجه الصينية شواي تشانج، والفرنسية كريستينا ملادينوفيتش الثنائي المكون من البريطانية أوليفيا نيكولز، والاسترالية أوليفا جاديكي.