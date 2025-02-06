أُنس جابر تصطدم بريباكينا في ربع نهائي بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس

تواجه التونسية أُنس جابر، الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة رقم 5 عالمياً، مساء اليوم، في مواجهة من العيار الثقيل، في ربع نهائي بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس، التي تقام بمجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية.

وحجزت أُنس جابر مقعدها في الدور ربع النهائي بعد فوزها على اليابانية سونوبي واكانا في دور الـ16، أمس، بمجموعتين نظيفتين 6 - 3 و6 - 3، لتنهي جابر مغامرة اللاعبة الشابة بطلة أستراليا المفتوحة للناشئين.

وجاء تأهل ريباكينا حاملة لقب النسخة الماضية من بطولة أبوظبي إلى ربع النهائي بعد تغلبها على الأمريكية كاتي فولينتيس بمجموعتين مقابل مجموعة، إذ نجحت في تحويل تأخرها بخسارة المجموعة الأولى 2 - 6 إلى فوز في المجموعتين الثانية والثالثة 6 - 4 و6 - 4.

وفجرت التشيكية ليندا نوسكوفا المصنفة رقم 39 مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أطاحت الإسبانية بولا بادوسا المصنفة رقم 10 عالمياً، والتي دخلت البطولة مرشحة قوية للمنافسة في اللقب، إذ استطاعت نوسكوفا الفوز بمجموعتين 6 - 4 و6 - 1.

وأطاحت الأمريكية أشلين كروغر، وصيفة العام الماضي، الروسية داريا كاساتكينا 1 - 6 و7 - 5 و6 - 4، لتواجه في ربع النهائي الكندية ليلى فرنانديز التي فازت على النيوزيلندية لولو صن بمجموعتين من دون رد وبنتيجة 6 - 0 و6 - 3.

وواصلت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا بطلة ويمبلدون 2023 تألقها في البطولة بعدما نجحت في إقصاء الكازاخستانية يولينا بوتينتسيفا بنتيجة 6 - 2 و6 - 3، لتواجه في ربع النهائي السويسرية بليندا بنشيتش المتوجة بلقب أبوظبي لسنة 2023، بعد فوزها بسهولة على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا بمجموعتين مقابل لا شيء وبالنتيجة نفسها 6 - 0 و6 - 0.