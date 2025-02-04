أنس جابر تتأهل إلى ثمن نهائي بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس

تأهلت التونسية أنس جابر إلى الدور ثمن النهائي لبطولة أبوظبي المفتوحة للتنس، المقامة حاليًا بمجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، وتستمر حتى 8 فبراير الجاري.

وفازت أنس جابر على اللاتفية يلينا أوستابينكو، المصنفة رقم 35، في دور الـ32 بمجموعتين دون رد 7-6 و7-5، لتحجز مقعدها في ثمن نهائي البطولة فئة 500 نقطة.

وستواجه البطلة التونسية، غدًا الأربعاء، اللاعبة اليابانية الشابة سونوبي واكانا، بطلة أستراليا المفتوحة لفئة الناشئين، والتي قدمت أداء مميزًا في البطولة.

وأسفرت بقية نتائج الدور الأول عن فوز التشيكية ماركيتا فاندروسوفا، بطلة ويمبلدون 2023، على البريطانية إيما رادوكانو، بطلة أمريكا المفتوحة 2021، بمجموعتين دون رد 6-3 و6-4، لتواجه في دور الـ16 الكازاخستانية يولينا بوتينسيفا المصنفة 21 عالميًا.

وفازت حاملة لقب النسخة الأولى من بطولة أبوظبي، السويسرية بليندا بنشيتش، على الصربية ريبيكا سرامكوفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 6-2 و3-6 و6-1، وتواجه فيرونيكا كوديرميتوفا، كما تأهلت الروسية أناستازيا بافليوتشيكوفا بفوزها على الأمريكية صوفيا كينين 6-1 و6-3.

وتغلبت التشيكية ليندا نوسكوفا على البولندية ماجدالينا فريتش بمجموعتين نظيفتين 6-0 و6-3، فيما فازت الكندية ليلى فرنانديز، المصنفة 27، بصعوبة على اليابانية مويوكا أوشيجيما 7-6 و7-6، لتواجه النيوزيلندية لولو صن، بينما فازت البولندية ماجدا لينيت على المكسيكية ريناتا زارازوا 6-4 و7-6.

وتستهل الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، حاملة اللقب، مشوارها في البطولة من دور الـ16 بمواجهة الأمريكية كاتي فولينيتس، وتلعب الروسية داريا كاساتكينا، وصيفة العام الماضي، مع الأمريكية آشلين كروغر، فيما تواجه الإسبانية بولا فادوسا التشيكية نوسكوفا.