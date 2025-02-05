ريباكينا: استعداداتي لـ«أبوظبي للتنس» بدأت من دبي

تستعد اللاعبة الكازاخستانية، إيلينا ريباكينا، المصنفة الخامسة عالمياً، للدفاع عن لقب بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس 2025، عندما تلتقي، اليوم، الأمريكية كاتي فولينيتس المصنفة 68، في دور الستة عشر من البطولة المقامة حالياً في مجمع التنس الدولي، بمدينة زايد الرياضية، في العاصمة أبوظبي.

وقالت ريباكينا إنها تتطلع بقوة للحفاظ على لقبها، الذي أحرزته العام الماضي، وتعويض خيبة الخروج من بطولة أستراليا المفتوحة، مشددة على جاهزيتها لخوض المباريات، وتقديم أداء قوي، يساعدها على تحقيق نتائج إيجابية، لافتة إلى أن وجود بطولة أبوظبي في أجندة الفعاليات عقب أستراليا المفتوحة مهم لأغلب اللاعبات كونها بطولة مهمة في منطقة الشرق الأوسط.

تحضير

وكشفت ريباكينا عن أنها تحضيراتها للبطولة جاءت في مدينة دبي عقب انتهاء مشاركتها في أستراليا المفتوحة، وأصبحت جاهزة، وفي حالة فنية وبدنية جيدة للمباريات.

وأضافت في تصريحات صحافية: «حضرت إلى دبي بعد الخروج من بطولة أستراليا المفتوحة، وخضت تدريبات لمدة أسبوع استعداداً لبطولة أبوظبي المفتوحة، وذلك من أجل التأقلم على الأجواء، أعتقد أنني في حالة جيدة، وأسعى للمنافسة على اللقب للعام الثاني على التوالي».

وشددت على صعوبة المنافسة في النسخة الثالثة من بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس، في ظل وجود نخبة من أبرز اللاعبات على مستوى العالم، مشيرة إلى أنها رغم خيبة الأمل، التي شعرت بها عقب وداع أولى بطولات الغراند سلام في الموسم الحالي، إلا أن ذلك لم ينل من عزيمتها، وأعطاها الدافع للتعويض في أبوظبي.

اتفاق

وتحدثت ريباكينا عن رحيل مدربها السابق غوران، مؤكدة أن القرار جاء بناء على اتفاق بينها وبين المدرب، وأنه أمر طبيعي ويحدث مع كل لاعبي التنس في العالم، موضحة أنها تعلمت الكثير من مدربها السابق، وأنها خاضت تجربة مميزة خلال الفترة، التي عمل معها في السنوات الماضية.

وعن مدى تطور لعبة التنس في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام قالت: «أعتقد أن التنس ينمو ويتطور بشكل كبير هنا في المنطقة، ووجود بطولات عالمية مثل سوق دبي الحرة وأبوظبي المفتوحة يسهم في هذا التطور، وتساعد بكل تأكيد على جذب انتباه المشجعين والأطفال».

تنظيم

وأضافت: «التنظيم على مستوى عال، وهناك حضور جماهيري جيد للغاية، وأي لاعب أو لاعبة يسعده أن يوجد الجمهور بكثافة لمتابعة المباريات».

وأكدت ريباكينا أنها لا تخشى مواجهة لاعبة بعينها في النسخة الحالية من بطولة أبوظبي المفتوحة، مشيرة إلى أنها تدخل أي مواجهة برغبة الفوز، وأنها مطالبة بالتركيز الشديد، خصوصاً أن البطولة تضم عدداً كبيراً من اللاعبات المميزات، ضمن التصنيف العالمي.

الجدير بالذكر أن بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس تقام في نسختها الثالثة، وتوجت ريباكينا باللقب بعد فوزها في النهائي على داريا كاساتكينا، فيما كان لقب النسخة الأولى من نصيب السويسرية بليندا بينشيتش.