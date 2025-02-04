اليابانية سونوبي واكانا تواصل مفاجآتها في «أبوظبي المفتوحة للتنس»

واصلت اليابانية الشابة سونوبي واكانا مفاجآتها في بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس 2025، التي تقام في نسختها الثالثة، في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي، وصعدت إلى الدور الـ16 بعد هزيمتها للصينية يو يوان، المصنفة 55 على العالم، في الدور الأول، أمس، بمجموعتين دون رد 6 - 4 و6 - 3.

ويبدو أن واكانا ستكون من مفاجآت البطولة الكبرى، وواصلت واكانا انطلاقتها بعدما كانت قد تأهلت إلى الدور الرئيس بعدما أطاحت الإسبانية كريستينا بوكشا، المصنفة 25 عالمياً، بمجموعتين نظيفتين، فيما فازت في الدور التأهيلي الأول على الأمريكية هايلي بابتست.

وأذهلت اللاعبة الصغيرة ذات الـ17 عاماً الجمهور، فحولت تأخرها بـ3 أشواط في البداية أمام يوان إلى فوز 6 - 4 في المجموعة الأولى، وأكدت تفوقها في المجموعة الثانية، محققة ثالث انتصار لها في مسيرتها على إحدى اللاعبات ضمن أفضل 100 لاعبة في تصنيف رابطة لاعبات التنس المحترفات.