إيما رادوكانو لـ« البيان »: أتطلع لخوض مزيد من بطولات التنس بالإمارات

بطلة أمريكا 2021 تبدأ مشوارها في «أبوظبي المفتوحة» بمواجهة قوية أمام فوندروسوفا

أكدت البريطانية إيما رادوكانو، بطلة «الغراند سلام»، أنها تتطلع لخوض المزيد من المباريات والبطولات التي تقام في الإمارات، مشيرة إلى أنها لم تحسم قرارها بعد بالمشاركة لأول مرة في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، التي تقام في الفترة من 16 إلى 22 فبراير الجاري.

وانضمت رادوكانو إلى قائمة النجمات العالميات المشاركات في بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس فئة 500 نقطة، التي انطلقت فعالياتها في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، حيث تعود اللاعبة البالغة من العمر 22 عاماً للحضور في البطولة للعام الثاني على التوالي.

وحصلت اللاعبة البريطانية وبطلة أمريكا المفتوحة عام 2021 على بطاقة الدعوة الأخيرة للمشاركة في البطولة، إذ أوقعتها القرعة في مواجهة صعبة أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، حاملة لقب ويمبلدون 2023، حيث تستهل مبارياتها، اليوم الاثنين، في الـ32 من البطولة.

وقالت رادوكانو في تصريح خاص لـ«البيان»: «استمتعت من قبل بخوض منافسات بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس، وأتمنى قضاء وقت أكبر ولعب المزيد من البطولات والمباريات هنا، هذا الجزء من العالم ساحر، حيث استمتعت بزيارة العديد من الأماكن السياحية، خصوصاً وأنني أحب زيارة الصحراء».

وأضافت عن إمكانية الوجود في بطولة سوق دبي الحرة عقب الانتهاء من بطولة أبوظبي: «لست متأكدة بعد من جدولي، وأتعامل مع الأمر بعد رؤية مدى قدرتي على اللعب».

وحظيت إيما رادوكانو بدعم جماهيري كبير خلال مشاركتها في النسخة الماضية من بطولة أبوظبي المفتوحة، حيث قدمت أداءً رائعاً منحها التفوق على ماري بوزكوفا في دور الـ32، قبل أن تودع البطولة بعد مواجهة قوية أمام أُنس جابر في دور الـ16.

وقالت رادوكانو: «أمتلك ذكريات رائعة هنا في أبوظبي، من أبرزها عندما واجهت أنس جابر قبل سنتين في البطولة، فقد كانت مواجهة قوية ومثيرة بحضور جماهيري كبير أضفى المزيد من الحماس على المباراة، وأتطلع إلى مواجهتها مرة ثانية، خصوصاً وأنها إنسانة رائعة ولاعبة مميزة وأسهمت بشكل كبير في نمو التنس في منطقة الشرق الأوسط».

وأكدت أهمية تنظيم المزيد من بطولات التنس العالمية في الإمارات والشرق الأوسط، لافتة إلى التطور الكبير في البطولات التي تستضيفها الدولة بمشاركة نخبة نجوم العالم في اللعبة.

وأشارت رادوكانو إلى أنها تتطلع إلى العودة إلى مراكز المقدمة في التصنيف العالمي للاعبات التنس، حيث تحتل حالياً المركز الـ56، مبينة أنها نجحت في الوجود في المراكز الأولى مسبقاً، لكن الظروف تغيرت، وأن العودة إلى قمة الترتيب أحد أهدافها في عام 2025.

وعن رحيل مدربها عقب بطولة أستراليا المفتوحة، أوضحت أنها لا تستعجل التعاقد مع مدرب جديد بعد أن فضل مدربها السابق الحصول على راحة والتركيز على صحته، لافتة إلى أنها تركز على عدم الحصول على أوقات راحة كثيرة خلال الموسم الحالي، واللعب بشكل منتظم من أجل المنافسة بشكل أقوى على البطولات.

وتعد رادوكانو من أبرز الأسماء في عالم التنس، حيث حققت إنجازاً استثنائياً بفوزها ببطولة أمريكا المفتوحة عام 2021، عندما كانت في الـ18 من عمرها فقط. ودخلت البطولة كلاعبة تصفيات، لكنها أبهرت العالم بأدائها الاستثنائي، إذ حصدت اللقب دون خسارة أي مجموعة طوال البطولة.

وخلال مسيرتها نحو اللقب، تغلبت على أسماء بارزة، مثل بليندا بنشيتش وماريا سكاري، قبل أن تواجه الكندية ليلى فرنانديز في النهائي، الذي انتهى بفوزها بنتيجة 6 - 4، 6 - 3. وقد تشهد بطولة أبوظبي إعادة لهذه المواجهة المثيرة.