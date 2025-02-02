اكتمال عقد المتأهلات إلى دور الـ 32 لبطولة أبوظبي المفتوحة للتنس

اكتمل عقد اللاعبات المتأهلات إلى الدور الأول من النسخة الثالثة لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس، التي انطلقت منافساتها في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، وتستمر حتى 8 فبراير الجاري.

وتقام، اعتبارًا من غدٍ الاثنين، مباريات دور الـ 32 للبطولة، التي تُعد إحدى بطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات فئة 500 نقطة، ويبلغ إجمالي جوائزها مليونًا و64 ألف دولار أمريكي، وتضم نخبة من أبرز لاعبات التنس على مستوى العالم.

وشهد اليوم الثاني من التصفيات التمهيدية المؤهلة للدور الرئيسي للبطولة فوز الأمريكية صوفيا كينين على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا 7-6 و6-2، والأمريكية مكارتني كيسلر على الصربية تيودورا كوستوفيتش 6-4 و6-2، والأمريكية كاتي فولينتس على الأسترالية داريا سيفيل 7-6 و6-3، والمكسيكية ريناتا زاروزيا على التركية زينب شونميز 6-1 و6-2، والبريطانية سونيا كارتال على اليابانية مايوكا يوشيجيما 6-1 و6-4.

في المقابل، فجّرت اليابانية الصغيرة سونوبي واكانا (17 عامًا) والمصنفة 834 عالميًا مفاجأة كبيرة، بإطاحتها بالإسبانية كريستينا بوكشا المصنفة 25 من الدور التمهيدي، بعد فوزها بنتيجة 6-3 و6-3.

وتنطلق مباريات دور الـ 32 لمنافسات الفردي غدًا، بإقامة خمس مواجهات، حيث تلتقي سونوبي واكانا مع الصينية يوان، وتواجه الأمريكية كيسلر مواطنتها آشلي كروغر، فيما تلعب الفرنسية كارولين غارسيا أمام النيوزيلندية لولو سون، وتواجه الروسية ليودميلا سامسونوفا المصنفة 21 عالميًا مواطنتها كوديرميتوفا.