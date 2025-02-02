بطل جديد لـ «دولية دبي للسلة» في نسختها الـ 34 الاستثنائية

كشفت النسخة الـ 34 لبطولة دبي الدولية لكرة السلة، التي تختتم مساء اليوم في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، عن بطل جديد، بعد خروج آخر حاملي اللقب السابقين «الحكمة اللبناني» من الدور ربع النهائي على يد مواطنه بيروت الذي انضم لمنتخب الإمارات وسترونج الفلبيني ومنتخب تونس في مربع الكبار.

ويسدل الستار على البطولة بعد تنافس قوي على مدار 10 أيام بمشاركة 10 فرق على مجموعتين ضمت الأولى سترونج جروب الفلبيني، بيروت اللبناني، اتحاد عمّان الأردني، النصر الإماراتي ومنتخبنا الوطني، فيما ضمت المجموعة الثانية زامبوانجا الفلبيني، الحكمة اللبناني، أهلي طرابلس الليبي، الشارقة الإماراتي ومنتخب تونس.

ويشتمل اليوم الختامي على حفل تبادل الدروع بين اللجنة المنظمة والوفود في الواحدة ظهراً بمزرعة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة بالخوانيج بحضور أمين عام الاتحاد الآسيوي هاغوب خاتشريان ورؤساء الاتحادات العربية، على أن تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في الخامسة مساء بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر تليها مباراة البطولة في السابعة مساءً.