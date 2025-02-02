أنس جابر لـ «البيان»: أطمح للتتويج بـ «غراند سلام» في 2025

أعربت التونسية أنس جابر، نجمة التنس العالمية، عن سعادتها بالعودة إلى أبوظبي للمشاركة في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس، التي تقام في نسختها الثالثة بالعاصمة الإماراتية، ضمن بطولات رابطة لاعبات التنس فئة 500 نقطة، وتستمر حتى 8 فبراير الجاري وأعربت أنس جابر عن أملها بأن يشهد العام الحالي فوزها بإحدى البطولات الكبرى (الغراند سلام)، لافتة إلى أن البطولات التي شاركت فيها قبل الحضور إلى أبوظبي أعادتها إلى رتم المباريات، وأسهمت في رفع مستواها الفني، لكي تكون حاضرة بقوة في جولة الشرق الأوسط في أبوظبي، ثم بطولة سوق دبي الحرة وبطولة الدوحة.

وتعود أنس جابر للبطولة للعام الثالث على التوالي، حيث تستهل مشوارها بمواجهة اللاتفية يلينا أوستابينكو في الدور الأول، حيث بدأت في العودة تدريجياً مع بداية العام الحالي للمباريات بعد نحو 5 أشهر ابتعدت خلالها عن البطولات بسبب الإصابة في عام 2024.

وقالت أنس جابر لـ «البيان»: «سعيدة بالعودة إلى الإمارات ومدينة أبوظبي، وأشعر أني في بلادي، خصوصاً وأن الجمهور هنا رائع، وأتمنى أن يحالفني التوفيق في نسخة هذا العام من البطولة».

وأضافت: «بالتأكيد أطمح للوصول إلى المباراة النهائية والفوز باللقب، والتتويج ببطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة حلم بالنسبة لي، ربما هي واحدة من أفضل البطولات التي أسعى للفوز بها».

ووصفت أنس جابر بطولة أبوظبي المفتوحة بأنها واحدة من أقوى بطولات رابطة لاعبات التنس فئة 500 نقطة، موضحة أن البطولة سوف تشهد منافسة قوية نظراً لمشاركة نخبة من أفضل اللاعبات المصنفات الأوائل على لائحة لاعبات التنس المحترفات على مستوى العالم.

وقالت: «أعتقد أن بطولة أبوظبي المفتوحة تعد من أقوى بطولات فئة 500 نقطة، وتشهد منافسة شرسة للغاية، في ظل مشاركة مجموعة كبيرة من اللاعبات الأفضل في العالم، وأسعى للظهور بشكل قوي وتقديم أداء جيد في كل المباريات».

تأكيد

وأكدت أنس جابر التي تحتل المركز 34 في التصنيف العالمي حالياً أن استعداداتها للبطولة سارت بشكل جيد، وأنها على ثقة بالظهور بأداء قوي في المباريات، لاسيما بعد عودتها مع بداية العام الحالي، حيث شاركت في بطولات بريزبن وأستراليا المفتوحة وأديلايد، حققت خلالها نتائج جيدة في بداية سعيها للعودة إلى مراكز المقدمة في التصنيف العالمي.

وعن فترة الإصابة الطويلة التي مرت بها في الأشهر الأخيرة من عام 2024، قالت: «تحسنت كثيراً والراحة التي حصلت عليها جعلتني أفضل على المستويين البدني والذهني، وأعتقد أن قرار الحصول على الراحة كان القرار الصائب، لم أكن أتوقع أن أعود لمستوى جيد بهذه السرعة مع بداية 2025، وأشعر أن عام 2025 سيكون عاماً موفقاً بالنسبة لي».

وطمأنت أنس جابر الجمهور حول حالتها الصحية بعد تعرضها لضيق في التنفس خلال مشاركتها في بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي، وقالت: «شعرت بالقلق بعد ما حدث، ولكني الآن في حالة صحية جيدة وأفضل كثيراً، بالفعل شعرت بضيق في التنفس وكان من الصعب تقديم أفضل شيء، ولكني تجاوزت هذا الأمر، وآمل ألا يحدث في المستقبل».

وتعد أُنس جابر وصيفة بطولة ويمبلدون مرتين «2022 و2023» ووصيفة بطولة أمريكا المفتوحة لعام 2022، الأعلى تصنيفاً على المستوى العربي، وهي بطلة لفردي السيدات خمس مرات ضمن جولة هولوجيك لرابطة محترفات التنس، كما وصلت إلى المركز الثاني عالمياً في يونيو 2022، وهو أعلى تصنيف في مسيرتها.