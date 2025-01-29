36.5 % زيادة في قيمة الجوائز المالية لـ «مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس»

ساعات قليلة تفصل عشاق ومحبي التنس عن انطلاق بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس 2025، التي تقام في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، خلال الفترة من 1 إلى 8 فبراير المقبل.

وتقام البطولة في نسختها الثالثة برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، ضمن بطولات فئة الـ 500 نقطة لرابطة لاعبات التنس المحترفات العالمية، حيث وضعت بطولة أبوظبي المفتوحة نفسها كحدث أساسي على خريطة التنس العالمية منذ بدايتها في النسخة الأولى العام قبل الماضي.

وجذبت بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة الأنظار إليها، وحظيت بأهمية كبيرة نظراً لقيمتها في تصنيف رابطة لاعبات التنس المحترفات، ولمشاركة عدد كبير من أبرز لاعبات التنس المصنفات الأوائل على مستوى العالم في النسختين الماضيتين، إذ شهدت في العام الماضي حضور 8 من أفضل 20 لاعبة في العالم.

كما يعزز من أهمية البطولة ارتفاع قيمة الجوائز المالية بنسبة 36%، حيث بلغ إجمالي جوائز البطولة في النسخة الأولى 780 ألف دولار أمريكي، وارتفعت في العام الماضي إلى 900 ألف دولار، بينما يبلغ إجمالي النسخة الثالثة التي تنطلق يوم الأحد المقبل مليوناً و64 ألفاً و510 دولارات.

توقع

ويتوقع أن تحصد النسخة الحالية نجاحاً كبيراً في النجاح الذي حققته في العامين الماضيين، إذ تشارك في النسخة الثالثة 28 لاعبة في فئة الفردي، و16 فريقاً في فئة الزوجي.

وستكون نسخة 2025 الأكثر تنافسية، حيث ستشهد عودة حاملة اللقب وبطلة الغراند سلام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة الخامسة عالمياً، للدفاع عن لقبها الذي أحرزته العام الماضي، بالإضافة إلى مشاركة السويسرية بليندا بنشيتش، التي تعود إلى البطولة للمرة الأولى منذ فوزها بالنسخة الافتتاحية في عام 2023، وتكتمل قائمة المشاركات البارزات بوجود وصيفة العام الماضي الروسية داريا كاساتكينا المصنفة الـ 10 عالمياً، والإسبانية بولا بادوسا المصنفة الـ 9، والبرازيلية بياتريس حداد مايا.

وتشارك في البطولة النجمة العربية التونسية أنس جابر التي تعود من الإصابة، حيث تحظى بدعم جماهيري كبير في المنطقة وتحديداً بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، نظراً لحرصها على التواجد في البطولة.

كما تضمن قائمة المشاركات أيضاً، كلاً من الروسية ليودميلا سامامسونوفا، المصنفة 21 عالمياً، ويلينا أوستابينكو، من لاتيفيا المصنفة 22 عالمياً، والروسية يوليا بوتنتسيفا، المصنفة 23 عالمياً، إضافة إلى البريطانية كاتي بولتر، المصنفة 25 عالمياً، والبولندية ماجدالينا فريتش، المصنفة 26 عالمياً، والتشيكية ليندا نوسكوفا، المصنفة 28 عالمياً، والكندية ليلى آني، المصنفة 29 عالمياً، والروسية إيكاترينا ألكسندروفا، المصنفة 31 عالمياً، ومواطنتها أناستازيا بافليوتشينكوفا، المصنفة 32 عالمياً، والأوكرانية دايانا يستريمسكا، المصنفة 33 عالمياً، والأمريكية أماندا أنيسيموفا.

وكانت النسخة الأولى قد شهدت تتويج بليندا بنشيتش باللقب عقب فوزها في النهائي على لودميلا سامسونوفا 1-6 و7-6 و6-4، بينما توجت بلقب نسخة عام 2024 إيلينا ريباكينا بفوزها في المباراة النهائية على الروسية داريا كاستاكينا 6-1 و6-4 وذلك في منافسات الفردي، بينما فاز بلقب الزوجي صوفيا كينين وبيثاني ماتيك ساندز.