تتويج الفائزين بألقاب «دولية الفجيرة لشباب التنس الأرضي»

توج الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام رئيس نادي الفجيرة للتنس، الفائزين بالمراكز الأولى لبطولة الفجيرة الدولية للشباب بنسختها 15 «J100»، التي اختتمت أمس بملاعب النادي، بحضور عبدالغفور بهروزيان رئيس مجلس إدارة النادي، وناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس، وعدد من الكوادر الرياضية في الفجيرة.

وأسفرت النتائج عن فوز الثنائي الكورية جونغ والفلبينية ماريس بالمركز الأول لزوجي الشابات بعد فوزهن على الثنائي الروسي ترنتيفا والينا «6 - 3» و«7 - 6»، وفي زوجي الشباب فاز الثنائي الفرنسي باريرا ومواطنه كوترير بالمركز الأول بعد فوزه على الثنائي الأمريكي سيباستيان والألماني هوس «6 - 2» و«6 - 2»، وفي فردي الشباب فاز الأمريكي ريدي فيهان بالمركز الأول بعد فوزه في النهائي على التركي سيك مصطفى «6 - 2» و«3 - 6» و«6 - 3»، بينما فاز في فردي الشابات الروسية تيرنتيفا بالمركز الأول بعد تفوقها على مواطنتها غوريليفا «6 - 3» و«6 - 1».

وهنأ عبدالغفور بهروزيان الفائزين، معبراً عن سعادته بتنظيم أول بطولة بتصنيف «J100» في الفجيرة، مؤكداً المكانة التي تتمتع بها البطولة، ما جعلها وجهة للاعبين مميزين فنياً، مشيراً إلى أن إدارة النادي تستثمر المكاسب الإيجابية للمزيد من التطور والتميز، واصفاً طلب قرابة 600 لاعب التسجيل للمشاركة بأنه يعكس مكانة فنية مميزة، مشيراً إلى أن البطولة شهدت مشاركة 108 لاعبين ولاعبات من 50 دولة.

بدوره، ثمن ناصر يوسف المرزوقي، قيمة ومكانة البطولات التي تستضيفها الفجيرة وذلك بما يعزز النقلة النوعية لتنس الإمارات، مشيراً إلى أن البطولة أصبحت علامة فارقة على مستوى البطولات التي تقام في الإمارات والعالم، ووصولها لهذه المكانة الفنية يعكس الجهود المشتركة لاتحاد التنس والنادي.