تأهل كيز وأوستابينكو وساكاري للدور الثاني ببطولة أديلايد للتنس

صعدت الأمريكية ماديسون كيز للدور الثاني بمنافسات فردي السيدات لبطولة أديلايد للتنس، المقامة حاليا في أستراليا. وتغلبت كيز على البرازيلية بياتريس حداد مايا بنتيجة 6 / 2 و6 / 1، اليوم الثلاثاء، في الدور الأول للبطولة، المقامة على الملاعب الصلبة.

وضربت كيز موعدا في الدور الثاني للمسابقة، مع اللاتفية يلينا أوستابينكو، المصنفة الثامنة للبطولة، التي تغلبت على البولندية ماجدالينا فريتش بنتيجة 4 / 6 و6 / 1 و6 / 1.

وصعدت اليونانية ماريا ساكاري للدور الثاني أيضا إثر تغلبها على التشيكية ليندا نوسكوفا بنتيجة 6 / 3 و6 / 3، لتواجه في الدور القادم الأمريكية جيسيكا بيجولا، المصنفة الأولى للبطولة، التي أعفيت من اللعب في الدور الأول.

وتأهلت الروسية ليودميلا سامسونوفا للدور ذاته، عقب انتصارها على التشيكية ماري بوزكوفا بنتيجة 1 / 6 و6 / 4 و6 / 1، في حين فازت الروسية ديانا شنايدر، المصنفة السادسة للمسابقة، على التشيكية كاترينا سينياكوفا بنتيجة 6 / 3 وصفر / 6 و6 / صفر، لتلتقي في الدور الثاني مع التشيكية ماركيتا فوندروسوفا.