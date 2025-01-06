أوساكا المصابة "متفائلة للغاية" بشأن مشاركتها في أستراليا المفتوحة للتنس

قالت اليابانية نعومي أوساكا المصنفة الأولى عالميا سابقا اليوم الاثنين إنها ستخضع لفحص بالأشعة بسبب الإصابة التي أجبرتها على الانسحاب من نهائي بطولة أوكلاند كلاسيك للتنس لكنها تظل متفائلة بشأن مشاركتها في بطولة أستراليا المفتوحة.

وأجهشت أوساكا، بطلة أستراليا المفتوحة عامي 2019 و2021، بالبكاء أمس الأحد عندما أجبرتها إصابة في البطن على الانسحاب بينما كانت متقدمة 6-4 على كلارا تاوسون في أول نهائي لها في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. وقالت اللاعبة (27 عاما) في بيان مقتضب "سأخضع اليوم لفحص بالرنين المغناطيسي لتقييم حالتي.

لا أشعر أن الأمر خطير للغاية وما زلت أشعر بالتفاؤل الشديد بشأن المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة". وأظهرت أوساكا، التي عادت للمنافسات قبل عام بعد فترة راحة طويلة بعد الإنجاب، لمحات من المستوى الذي قادها للفوز بأربعة ألقاب كبرى خلال مسيرتها للنهائي في أوكلاند. وعادت إلى قائمة أول 50 لاعبة في التصنيف العالمي اليوم. وتنطلق بطولة أستراليا المفتوحة يوم الأحد المقبل.