هاليب تغيب عن «أستراليا المفتوحة للتنس»

قالت سيمونا هاليب، المصنفة الأولى عالمياً سابقاً، أمس، إنها ستؤجل بدايتها للموسم الجديد في 2025، وستغيب عن بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بسبب آلام في ركبتها وكتفها.

وكانت هاليب، التي توقفت مسيرتها بسبب عقوبة منشطات، تم تخفيفها هذا العام بعد الاستئناف، قد تلقت بطاقة دعوة للمشاركة في التصفيات التأهيلية لـ«أستراليا المفتوحة» الأسبوع الماضي، وحلت هاليب وصيفة لبطلة أستراليا المفتوحة عام 2018.

وكان من المقرر أيضاً أن تشارك اللاعبة المخضرمة (33 عاماً) في بطولة أوكلاند التحضيرية، وكان آخر ظهور لهاليب في بطولة استعراضية في أبوظبي الأسبوع الماضي.

وكتبت هاليب عبر حسابها على إنستجرام: «بعد اللعب في أبوظبي، شعرت للأسف بألم في ركبتي وكتفي مرة أخرى. وبعد مناقشة مطولة مع فريقي اتفقنا على أنه من الضروري تأجيل بداية موسمي».

«لم يكن هذا ما أريده، لكنني أود أن أشكر المنظمين في أوكلاند وأستراليا على بطاقة الدعوة، وأعتذر عن عدم المشاركة هذه المرة».