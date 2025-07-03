اليابانية أوساكا تتعافي من شلل ويمبلدون





بعد سنوات من علاقتها المتوترة مع بطولة ويمبلدون بسبب "الخوف الذي أصابها بالشلل" من فكرة اللعب على أسرع ملاعب التنس، تشعر نعومي أوساكا أنها ستتمكن أخيرا من التألق على الملاعب العشبية.

ولم تشعر اللاعبة اليابانية، التي فازت بجميع ألقابها الأربعة في البطولات الأربع الكبرى على ملاعب ملبورن بارك وفلاشينج ميدوز الصلبة، بالراحة أبدا على العشب الأخضر في ويمبلدون، إذ لم تظهر عليها سوى في أربع مرات فقط خلال مسيرتها التي تمتد على مدار عشر سنوات.

وحققت أوساكا خلال تلك الزيارات الأربع إلى نادي عموم إنجلترا خمس انتصارات فقط، وكان وصولها إلى الدور الثالث في عامي 2017 و2018 هو أبرز إنجازاتها، وهو أمر لا يستحق الذكر بالنسبة للاعبة مصنفة بين الأفضل في العالم.

ولكن بعد معادلة أفضل نتيجة لها في ويمبلدون أمس الأربعاء، بعد فوزها المثير للإعجاب 6-3 و6-2 على التشيكية كاترينا سينياكوفا الفائزة بلقب زوجي السيدات في ويمبلدون ثلاث مرات، تشعر أوساكا أنها تغلبت أخيرا على عامل الخوف من الملاعب العشبية.

ووضحت أوساكا المصنفة 53 عالميا والتي تواصل محاولة استعادة أفضل مستوياتها بعد حصولها على إجازة أمومة في عام 2023 "عندما كنت أصغر سنا لم أكن أشعر بأي خوف. أعتقد أنك لا تخشى شيئا عندما تكون صغيرا، وهذا أحد الأشياء الرائعة حقا في ذلك".

وأضافت "لكن الخوف تسلل إلي مع تقدمي في العمر، وأعتقد أنه كبلني بطريقة ما. والآن أنا أتخطى ذلك وأحاول أن أفرد جناحي على العشب".

وتابعت "أعتقد أن الأمر ينجح وأعتقد أنني أتحرك بشكل جيد. آمل فقط أن يستمر ذلك في السنوات القادمة وآمل أن أتمكن هذا العام من تقديم أداء أفضل بكثير في هذه البطولة".

لم يكن من الممكن أن تختار أوساكا عاما أفضل من العام الحالي للذهاب بعيدا في البطولة.

فبعد تساقط اللاعبات المصنفات على مدار الأيام الثلاثة الأولى، فإن أعلى المصنفات اللاتي يمكن أن تقابلهن قبل مباراة محتملة في قبل النهائي ضد المصنفة الأولى أرينا سبالينكا أو بطلة أستراليا المفتوحة ماديسون كيز، هما أماندا أنيسيموفا المصنفة 13 أو ليندا نوسكوفا المصنفة 30، وهما لاعبتان لا تتألقان على الملاعب العشبية.

وبعد انتصارين متتاليين بمجموعتين دون رد، فإن أوساكا بالتأكيد تفكر في فرصة الفوز على أنستاسيا بافليوتشينكوفا للوصول إلى دور الستة عشر لأول مرة في ويمبلدون، مع الأخذ في الاعتبار أن الروسية لم تتغلب عليها منذ عام 2017.

وقالت أوساكا بعدما حسنت سجلها في ويمبلدون إلى سبعة انتصارات وأربع هزائم، في اليوم الذي احتفلت فيه ابنتها شاي بعيد ميلادها الثاني "أشعر بالتأكيد هذا العام براحة أكبر في اللعب على العشب".

وأضافت "أعلم أنني في العامين الماضيين كنت خائفة حقا من التحرك لأنني عانيت من إجهاد في ركبتي عندما كنت أصغر سنا. استغرق الأمر عامين لتجاوز ذلك، لكنني بالتأكيد أشعر براحة أكبر بكثير"