سينر يواصل التألق ويطيح بألكاراز من قمة التصنيف العالمي للتنس

استعاد الإيطالي يانيك سينر صدارة تصنيف رابطة لاعبي التنس المحترفين، بعد فوزه المثير على الإسباني كارلوس ألكاراز في نهائي بطولة مونت كارلو للأساتذة فئة 1000 نقطة، مساء الأحد، بنتيجة 7 / 6 و6 / 3.

وبدأ سينر، اليوم الاثنين، أسبوعه رقم 67 في صدارة التصنيف العالمي، متجاوزًا ألكاراز، الذي توقف رصيده عند 66 أسبوعًا، في صراع متواصل بين النجمين الشابين على زعامة اللعبة.

ورفع سينر رصيده إلى 13400 نقطة، متقدمًا على ألكاراز، الذي تراجع إلى المركز الثاني برصيد 13240 نقطة. ويعكس هذا الصعود هيمنة لافتة للنجم الإيطالي، الذي عادل الرقم القياسي للنجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المسجل في عام 2015، ليصبح ثاني لاعب فقط يتوج بأول ثلاث بطولات للأساتذة فئة 1000 نقطة في العام، بعدما حصد ألقاب إنديان ويلز وميامي ومونت كارلو.

وبالإضافة إلى لقب بطولة باريس نهاية العام الماضي، أحرز سينر أربعة ألقاب متتالية في بطولات الأساتذة فئة 1000 نقطة، محققًا سجلًا مميزًا بـ24 فوزًا مقابل خسارتين فقط هذا الموسم.

ورغم هذه الأفضلية، قد تتغير المعادلة مجددًا الأسبوع المقبل، إذ يخلد سينر للراحة، بينما يشارك ألكاراز في بطولة برشلونة المفتوحة للدفاع عن لقبه، وفي حال تتويجه، سيستعيد صدارة التصنيف العالمي.

كما انتزع سينر صدارة السباق إلى البطولة الختامية في تورينو برصيد 3900 نقطة، متفوقًا على ألكاراز، الذي يمتلك 3600 نقطة، حصد معظمها من لقبي أستراليا المفتوحة وبطولة الدوحة فئة 500 نقطة.

وعلى صعيد قائمة العشرة الأوائل، حافظ الألماني ألكسندر زفيريف على المركز الثالث، يليه الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الرابع، بينما صعد الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم إلى المركز الخامس، وواصل الأمريكي بن شيلتون تقدمه ليحتل المركز السادس.

ويأتي الأسترالي أليكس دي مينور في المركز السابع، يليه الأمريكي تايلور فريتز في المركز الثامن، ثم الإيطالي لورينزو موسيتي في المركز التاسع، والروسي دانييل ميدفيديف في المركز العاشر.