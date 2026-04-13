أندريفا تقتحم قائمة العشرة الأوائل في تصنيف التنس

تواصل النجمة البيلاروسية أرينا سابالينكا إحكام قبضتها على صدارة تصنيف رابطة لاعبات التنس المحترفات، حيث ضمنت البقاء في المركز الأول لعدة أشهر مقبلة.

وبدأت اللاعبة، الفائزة بأربعة ألقاب في بطولات «الجراند سلام»، اليوم الاثنين أسبوعها الـ78 على التوالي في الصدارة، ليرتفع إجمالي عدد أسابيعها في القمة إلى 86 أسبوعًا، ما يضعها في المركز الـ11 ضمن قائمة أكثر اللاعبات تصدرًا للتصنيف عبر التاريخ، مقتربة من صاحبة المركز العاشر ليندسي دافنبورت، التي تملك 98 أسبوعًا.

ولم يشهد التصنيف تغييرات جذرية في المراكز الأولى، نظرًا لغياب سابالينكا ومنافستها المباشرة الكازاخية يلينا ريباكينا، إلى جانب ست لاعبات أخريات من المصنفات العشر الأوائل، عن المنافسات الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، تلوح في الأفق فرصة لريباكينا، المصنفة الثانية عالميًا، لتقليص الفارق مع سابالينكا، الذي يبلغ حاليًا 2917 نقطة، خاصة بعد انسحاب اللاعبة البيلاروسية من بطولة شتوتجارت المفتوحة هذا الأسبوع، ما سيكلفها فقدان 325 نقطة، كونها كانت وصيفة النسخة الماضية، في حين لا تملك ريباكينا أي نقاط للدفاع عنها في هذه البطولة.

وفي صراع المركزين الثالث والرابع، تشتعل المنافسة بين الأمريكية كوكو جوف والبولندية إيجا شفيونتيك، حيث لا يفصل بينهما سوى 15 نقطة فقط، بينما تكمل الأمريكية جيسيكا بيجولا، ومواطنتها أماندا أنيسيموفا، والأوكرانية يلينا سفيتولينا، والإيطالية جاسمين باوليني قائمة الثمانية الأوائل.

أما التغيير الوحيد في قائمة العشرة الأوائل، فكان من نصيب الموهبة الروسية الشابة ميررا أندريفا، التي قفزت إلى المركز التاسع عالميًا بعد تتويجها بلقب بطولة لينز المفتوحة فئة 500 نقطة، متجاوزة الكندية فيكتوريا مبوكو، التي تراجعت إلى المركز العاشر.