ميدفيديف يعود إلى قائمة أفضل 10 لاعبين في تصنيف التنس العالمي

عاد الروسي دانييل ميدفيديف إلى قائمة العشرة الأوائل في التصنيف العالمي الصادر اليوم الاثنين عن رابطة لاعبي التنس المحترفين.

واستطاع ميدفيديف دخول قائمة العشرة الأوائل وإزاحة ألكسندر بوبليك، بعد انطلاقته المميزة في بطولة إنديان ويلز، حيث حل وصيفاً عقب خسارته في المباراة النهائية أمام الإيطالي يانيك سينر، المصنف الثاني عالمياً، بنتيجة 7-6 و7-6.

وقدم ميدفيديف عدة عروض مميزة خلال البطولة، حيث تغلب على كارلوس ألكاراز في الدور قبل النهائي، كما كان نداً قوياً لسينر في المباراة النهائية.

ولم يكن دخول ميدفيديف التغيير الوحيد في قائمة العشرة الأوائل، إذ شهد التصنيف تعديلاً آخر بتقدم الكندي فيليكس أوجر-ألياسيم إلى المركز الثامن، وتراجع الأمريكي بن شيلتون إلى المركز العاشر.

ورغم خروجه من الدور قبل النهائي لبطولة إنديان ويلز، حافظ الإسباني كارلوس ألكاراز على صدارة التصنيف برصيد 13550 نقطة، بفارق 2150 نقطة أمام الإيطالي يانيك سينر صاحب المركز الثاني.

وجاء الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الثالث، يليه الألماني ألكسندر زفيريف رابعاً، ثم الإيطالي لورينزو موسيتي في المركز الخامس.

واحتل الأسترالي أليكس دي مينور المركز السادس، بينما جاء الأمريكي تايلر فريتز في المركز السابع.