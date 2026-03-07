«إيلا» تكشف الوجه الثاني لنجمة التنس البريطاني



أصبحت واحدة من ​أشهر الوجوه في عالم التنس بعد فوزها المذهل في بطولة أمريكا المفتوحة 2021، لكن إيما رادوكانو قالت إنها لا تزال تستمتع بلحظات من التخفي أحياناً، ما يسمح لها بتقمص شخصية تسميها «إيلا».



وتغيرت حياة اللاعبة البريطانية إلى الأبد عندما ظهرت من العدم لتتوج باللقب في نيويورك بينما لا تزال مراهقة، وسرعان ما وقعت عقوداً ترويجية ⁠كبرى ولعبت التنس مع كيت ميدلتون أميرة ويلز وتلقت رسالة من الملكة.



لكن في أحد المقاهي بجنوب كاليفورنيا، سألها أحد النادلين عن اسمها، ومن أين تأتي لهجتها وما إذا كانت تخطط لحضور البطولة.



وقالت أثناء حديثها مع الصحفيين في إنديان ويلز ‌بعد فوزها 6-1 6-3 في الدور الثاني على أناستاسيا زاخاروفا: «أحياناً أحب التعرف على الناس والتظاهر بأنني شخص مختلف تماماً واختلاق قصة. إنه أمر ممتع ومنعش للغاية».



وأضافت ضاحكة: «أنا إيلا في ‌كثير من الأحيان، وهو اسم مشابه جداً (لإيما). سافرت إلى أمريكا ‌لزيارة صديقتي وعملت في مخيم صيفي».



انتصار ساحق



كانت رادوكانو الحقيقية، المصنفة 25، في أفضل حالاتها الجمعة وسحقت ‌الروسية زاخاروفا في أقل من 90 دقيقة. وقالت: «كانت خطتي في المباراة السيطرة على النقاط، وأعتقد أنني نجحت في ذلك ​بشكل جيد».



وجاءت رادوكانو إلى صحراء كاليفورنيا سعياً للتخلص ​من بداية الموسم المخيبة للآمال، خصوصاً بعد ⁠خروجها من الدور الأول في قطر ودبي الشهر الماضي.



«أثناء الإعداد لبطولة إنديان ويلز، كنت أتدرب بطريقة استمتعت بها. أرى تقدماً وأتحرك بشكل جيد وأشعر بتحسن وأحاول إظهار أسلوب اللعب الذي ⁠أستمتع به».



تغيير في التدريب



انفصلت رادوكانو عن مدربها الإسباني فرانسيسكو رودج بعد خروجها من الدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي، ومنذ ذلك الحين عادت للعمل مع مارك بيتشي الذي يعمل كمدرب غير رسمي.



وكان رودج المدرب الثامن في مسيرة رادوكانو واعترفت بأنها واجهت صعوبة في العثور على مدرب يسمح لها بأن تكون على طبيعتها في الملعب. وقالت: «بالطبع عليك أن تكون منضبطاً

وتؤدي الأساسيات بشكل جيد، لكن لدي عنصر ​غريزي أشعر أن بعض المدربين يحاولون إخراجه مني». يريدونني أن ألعب بأعلى نسبة من الأداء طوال الوقت، ثم أشعر أنني عالقة في شيء لا

أستمتع به بالضرورة ولم أتدرب على القيام بشيء آخر. «أحب أن أتمتع بالحرية في التعبير عن نفسي... هذا ​أمر مهم، وخلال الأسبوع الماضي بدأت الحصول على ذلك».