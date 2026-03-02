استقرار خماسي القمة في تصنيف لاعبي التنس المحترفين

حافظ الإسباني كارلوس ألكاراز على صدارته لتصنيف الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين الصادر اليوم الاثنين، برصيد 13550 نقطة، متفوقًا على الإيطالي يانيك سينر.

ولم يطرأ أي تغيير على خماسي القمة، حيث استمر الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الثالث، والألماني ألكسندر زفيريف رابعًا، والإيطالي لورينزو موسيتي في المركز الخامس.

وحافظ الأسترالي أليكس دي ميناور على المركز السادس، وهو أفضل تصنيف في مسيرته، كما استقر الأمريكي تايلور فريتز في المركز السابع.

وتقدم الأمريكي بن شيلتون إلى المركز الثامن في التصنيف، متفوقًا على الكندي فيليكس أوجر ألياسيم الذي تراجع إلى المركز التاسع، فيما أكمل الكازاخي ألكسندر بوبليك قائمة العشرة الأوائل.

وصعد الإيطالي فلافيو كوبولي خمسة مراكز ليحتل المركز الخامس عشر، عقب تتويجه بلقب بطولة أكابولكو.

في المقابل، تراجع الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا خمسة مراكز ليحتل المركز التاسع عشر.