قفزة كبيرة لبوكشا في تصنيف لاعبات التنس

حافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا على صدارة تصنيف الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، بفارق كبير عن أقرب ملاحقاتها البولندية إيجا شفيونتيك، وذلك في التصنيف الصادر اليوم الاثنين.

وتصدرت سابالينكا قمة التصنيف برصيد 10675 نقطة، بفارق 3087 نقطة أمام شفيونتيك، صاحبة المركز الثاني.

وتواجه شفيونتيك منافسة قوية للحفاظ على مركزها، حيث تفصلها 335 نقطة فقط عن الكازاخية يلينا ريباكينا، التي تحتل المركز الثالث في التصنيف.

وحافظت الأمريكية كوكو جوف على المركز الرابع، كما استقرت مواطنتاها جيسيكا بيجولا وأماندا أنيسيموفا في المركزين الخامس والسادس على الترتيب.

وتمكنت الإيطالية جاسمين باوليني من إضافة 195 نقطة إلى رصيدها، عقب خروجها من الدور قبل النهائي لبطولة ميريدا للتنس، لتحتل المركز السابع برصيد 4232 نقطة، بفارق 231 نقطة أمام الروسية ميرا أندريفا، صاحبة المركز الثامن.

كما حافظت الأوكرانية يلينا سفيتولينا والكندية فيكتوريا مبوكو على المركزين التاسع والعاشر على الترتيب.

وشهد التصنيف هذا الأسبوع قفزة لافتة للإسبانية كريستينا بوكشا، التي تقدمت من المركز 63 إلى المركز 31، بعدما توجت بلقب بطولة ميريدا المفتوحة للتنس، إثر فوزها في النهائي على البولندية ماجدلينا فريتش.

في المقابل، كان أكبر تراجع من نصيب البريطانية فرانشيسكا جونز، التي هبطت 20 مركزًا لتحتل المركز 93 في التصنيف العالمي.