كارلوس ألكاراز يحافظ على صدارة تصنيف المحترفين

حافظ الإسباني كارلوس ألكاراز على صدارته لتصنيف الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، الصادر اليوم الاثنين 23 فبراير/شباط 2026، برصيد 13550 نقطة، متفوقًا على الإيطالي يانيك سينر.

واستطاع ألكاراز أن يتوج بلقب بطولة قطر المفتوحة للتنس بعدما تغلب على الفرنسي آرثر فيس.

ولم يطرأ أي تغيير على خماسي القمة؛ حيث استمر الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الثالث، والألماني ألكسندر زفيريف رابعًا، والإيطالي لورينزو موسيتي في المركز الخامس.

وحافظ الأسترالي أليكس دي ميناور على المركز السادس، وهو أفضل تصنيف في مسيرته.

وتقدم الأميركي تايلور فريتز إلى المركز السابع بعدما وصل إلى دور الثمانية ببطولة ديلراي بيتش.

وتراجع الكندي فيليكس أوجر-ألياسيم إلى المركز الثامن، وحافظ الأميركي بن شيلتون على المركز التاسع عالميًا، فيما أكمل الكازاخي ألكسندر بوبليك قائمة العشرة الأوائل.

وصعد الأرجنتيني توماس إتشيفيري 18 مركزًا في التصنيف العالمي للرابطة ليحتل المركز الـ33، ليعود إلى قائمة أفضل 40 لاعبًا للمرة الأولى منذ فبراير/شباط الماضي، وذلك بعد تتويجه ببطولة ريو.

كما صعد الأميركي سيباستيان كوردا 10 مراكز ليحتل المركز الـ40 بعدما توج بلقب بطولة ديلراي بيتش. وقفز التشيلي أليخاندرو تابيلو 26 مركزًا ليحتل المركز الـ42، بعدما وصل إلى قبل نهائي بطولة ريو.