كوردا يواصل تألقه ويحصد لقب «ديلراي بيتش» للتنس

تُوِّج الأميركي سيباستيان كوردا بلقبه الثالث في جولة الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين مساء الأحد، بعدما فاز بلقب بطولة ديلراي بيتش المفتوحة للتنس.

وتغلب كوردا على مواطنه تومي بول، المصنف الخامس في البطولة، بنتيجة 6 / 4 و6 / 3.

وبعد أن كان وصيفًا في نسخة 2021 من بطولة ديلراي بيتش، تقدم كوردا خطوة إلى الأمام، ليصبح تاسع أميركي يتوج بلقب البطولة. وبفضل الفوز بهذا اللقب، تقدم كوردا (25 عامًا) إلى المركز الـ40 في التصنيف العالمي للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين.

وقال كوردا في تصريحات للموقع الرسمي للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين: «هذا اللقب يعني لي الكثير. مررت ببعض الأمور خلال الأشهر والسنوات القليلة الماضية. خسرت الكثير من النهائيات، والآن أن أحقق لقبًا هنا في ديلراي، حيث بلغت أول نهائي لي في بطولات الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، فهذا أشبه بيوم تكتمل فيه الدائرة. أنا سعيد فقط».