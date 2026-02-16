الإيطالية كوتشياريتو تنسحب من بطولة «دبي للتنس»

أعلنت اللاعبة الإيطالية إليزابيتا كوتشياريتو انسحابها من بطولة دبي للتنس، قبل مواجهتها المرتقبة في الدور الأول أمام البريطانية إيما رادوكانو، وذلك بسبب إصابة في فخذها الأيمن تعرضت لها بعد مجهود بدني شاق خلال الأسبوع الماضي.

وجاء هذا الانسحاب نتيجة خوض كوتشياريتو ست مباريات متتالية في غضون أسبوع واحد في الدوحة، إضافة إلى مباراتين ماراثونيتين في تصفيات بطولة دبي، حيث استغرقت مباراتها الأخيرة نحو ثلاث ساعات، ما أدى إلى إجهاد عضلي شديد حال دون استكمالها للمنافسات.

وبعد انسحاب اللاعبة الإيطالية، ستلتقي رادوكانو في الدور الأول اللاعبة الكرواتية أنتونيا روزيتش، التي دخلت القرعة الرئيسية بدلًا من كوتشياريتو، بعد خسارتها في الأدوار التأهيلية.