تحركات في تصنيف سيدات التنس مع بقاء سابالينكا في الصدارة

حافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا على صدارة تصنيف رابطة لاعبات التنس المحترفات العالمي، بفارق كبير عن أقرب ملاحقاتها البولندية إيجا شفيونتيك، رغم غياب النجمة البيلاروسية عن بطولة قطر المفتوحة، ليكون هذا الأسبوع الـ78 لها في صدارة التصنيف.

وشهدت بطولة قطر المفتوحة تحولات كبيرة في قائمة الترتيب، حيث اقتربت الكازاخية يلينا ريباكينا بشدة من انتزاع المركز الثاني، إذ لا يفصلها عن البولندية شفيونتيك سوى 280 نقطة فقط، بعد خروج كلتيهما من دور الثمانية في الدوحة.

وحققت النجمة الكندية الشابة فيكتوريا مبوكو إنجازًا بدخولها نادي العشر الأوليات لأول مرة في مسيرتها، باحتلالها المركز العاشر بعد وصولها إلى نهائي البطولة القطرية، متفوقة في طريقها على أسماء بارزة، مثل الروسية ميرا أندريفا، والكازاخية يلينا ريباكينا، واللاتفية يلينا أوستابينكو.

وكانت التشيكية كارولينا موتشوفا المستفيدة الأكبر من البطولة، بحصدها اللقب الأهم في مسيرتها الاحترافية، ما قفز بها ثمانية مراكز لتستقر في المركز الحادي عشر عالميًا.

وفي المقابل، تراجعت الأمريكية أماندا أنيسيموفا مركزين لتصبح في المركز السادس، خلف مواطنتيها كوكو جوف وجيسيكا بيغولا، اللتين تقدمتا إلى المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

وجاءت الروسية الشابة ميرا أندريفا في المركز السابع، تلتها الإيطالية جاسمين باوليني في المركز الثامن، ثم الأوكرانية يلينا سفيتولينا في المركز التاسع.

وسجلت اليونانية ماريا ساكاري قفزة هائلة بصعودها 18 مركزًا لتصل إلى المرتبة 34، بعد فوزها المثير على شفيونتيك، بينما عادت التشيكية كارولينا بليشكوفا بقوة وقفزت 151 مركزًا بعد تعافيها من الإصابة، لتستقر في المركز 267.

وتراجعت الروسية إيكاترينا ألكسندروفا، والسويسرية بيليندا بنشيتش، والتشيكية ليندا نوسكوفا بمقدار مركزين، في حين ارتقت الروسية آنا كالينسكايا إلى المركز 23.

وحققت الإيطالية إليزابيتا كوتشياريتو تقدمًا كبيرًا لتصل إلى المركز 40 بعد فوزها على الأمريكية كوكو جوف، وصعدت الكولومبية كاميلا أوسوريو إلى المركز 62، والفرنسية فارفارا غراتشيفا إلى المركز 60، في حين تراجعت الفلبينية أليكس إيلا إلى المركز 40، والكولومبية إميليانا أرانغو إلى المركز 56، والإسبانية كريستينا بوكسا إلى المركز 62.

كما شهدت القائمة تراجع اليابانية نعومي أوساكا، والأمريكيات ماديسون كيز وإيما نافارو وإيفا جوفيتش، بمركز واحد، إلى جانب تراجع الدنماركية كلارا تاوسون والروسية لودميلا سامسونوفا أيضًا.