ألكاراز يحتفظ بصدارة التصنيف العالمي للتنس ودي ميناور يحقق أفضل مركز

واصل الإسباني كارلوس ألكاراز تربعه على صدارة تصنيف رابطة لاعبي التنس المحترفين العالمي، الصادر اليوم الاثنين 16 فبراير/شباط 2026، برصيد 13150 نقطة، متفوقًا على الإيطالي يانيك سينر صاحب المركز الثاني، وذلك قبل انطلاق مشاركتهما في بطولة قطر المفتوحة.

ولم يطرأ أي تغيير على خماسي القمة، حيث استمر الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الثالث، وجاء الألماني ألكسندر زفيريف رابعًا، والإيطالي لورينزو موسيتي في المركز الخامس.

ونجح الأسترالي أليكس دي ميناور في القفز مركزين ليعود إلى المرتبة السادسة، وهو أفضل تصنيف في مسيرته، بعد تتويجه بلقب بطولة روتردام المفتوحة فئة 500 نقطة، على حساب الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم، الذي تراجع إلى المركز السابع.

كما تراجع الأمريكي تايلور فريتز إلى المركز الثامن، إثر خسارته نهائي بطولة دالاس أمام مواطنه بن شيلتون، الذي حافظ بدوره على المركز التاسع عالميًا رغم التتويج باللقب، فيما أكمل الكازاخي ألكسندر بوبليك قائمة العشرة الأوائل.

وحافظ الأرجنتيني فران سيروندولو على المركز التاسع عشر عالميًا بعد تتويجه بلقب بطولة بوينس آيرس، بينما حقق الإيطالي لوتشيانو دارديري قفزة قوية بتقدمه إلى المركز الحادي والعشرين عالميًا لأول مرة في مسيرته.

وسجل الكرواتي مارين تشيليتش تقدمًا كبيرًا بصعوده 18 مركزًا، ليصل إلى المرتبة الثالثة والأربعين، بعد تألقه في بطولة دالاس.