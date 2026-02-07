

تأهلت الروسية إيكاترينا الكساندروفا والتشيكية سارا بيليك إلى نهائي بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس (فئة 500 نقطة)، والتي تختتم منافساتها غداً، السبت، بمجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي.



وصعدت الكساندروفا المصنفة الـ 11 عالمياً إلى المباراة النهائية بعد تغلبها في نصف النهائي على الأمريكي هايلي بابتيست بمجموعتين مقابل مجموعة، إذ نجحت في تحويل تأخرها في المجموعة الأولى 3-6 إلى فوز بعد أن حسمت المجموعتين الثانية والثالثة لصالحها بنتيجة 7-6 و6-3.



وأطاحت بيليك التي تحتل حالياً المرتبة 101 على لائحة لاعبات التنس المحترفات، بالمصنفة الـ 16 على العالم، الدانماركية كلارا تاوسون من نصف النهائي، بعد مباراة ماراثونية استمرت لنحو ثلاث ساعات.



وبعد أن فازت بيليك بالمجموعة الأولى بصعوبة 7-5، خسرت المجموعة الثانية بنتيجة 3-6، قبل أن تنجح في حسم المجموعة الثالثة بشق الأنفس 7-5، إذ استمرت المباراة سجال بين اللاعبتين حتى النهاية.



ويأتي تأهل الكساندروفا وبيليك إلى نهائي بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس للمرة الأولى في تاريخ اللاعبتين، فيما شهدت النسخ الثلاث السابقة فوز السويسرية بليندا بنشيتش باللقب مرتين عامي 2023 و2025، وفازت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا باللقب عام 2024.